Godoy Cruz venció 2-0 a Sport Boys y es líder del grupo 6 en Copa Libertadores

Con goles de Guillermo Fernández y Javier Correa, el conjunto ‘mendocino’ derrotó 2-0, en el estadio Malvinas Argentinas, al conjunto boliviano.

Con este resultado, y luego de tres fechas disputadas, Godoy Cruz se afianzó como líder del Grupo 6 de la Copa, con 7 puntos en su cuenta, seguido por el brasileño Atlético Mineiro (+2) y el paraguayo Libertad (0), ambos con 4 unidades, mientras que Sport Boys sólo sumó un punto.

Publicidad

En la próxima fecha, Atlético Mineiro recibirá a Libertad el 26 de abril, y al día siguiente, Sport Boys será local en Santa Cruz frente al conjunto mendocino.

La primera nota llamativa de la noche estuvo a cargo de Sport Boys, que debió presentarse a jugar con las camisetas de entrenamiento, de color verde flúo, ya que por un error organizativo las prendas originales fueron enviadas a la vecina provincia de San Juan.

Desde los primeros minutos el local insinuó un dominio que se acrecentó en la misma medida que Sport Boys también buscó refugio en su terreno, y se plantó decididamente de contraataque.

Ángel González tuvo la primera oportunidad para el local, en una rápida acción por el sector derecho, pero Arias salvó la valla boliviana con un manotazo al rincón, y poco después, el local debió haber contado con un penal a su favor, pero el árbitro ecuatoriano Omar Ponce falló en no sancionar una falta de Perozo, que tomó del cuello a Galeano dentro del área visitante.

Publicidad

El conjunto del 'vasco' Azkargorta, de su lado, tuvo un par de ocasiones, primero con un pelotazo largo para Carlos Tenorio, que llegó exigido y remató alto, y luego con un bombazo de media distancia de Jherson Córdoba, que salió al lado del poste izquierdo.

De todos modos, las situaciones más claras fueron para el local, que volvió a acercarse con una veloz combinación entre González y Correa, pero el delantero no definió bien, y cerca del final, Giménez cabeceó débil desde buena posición, lo que facilitó la intervención de Arias.

Publicidad

No varió el desarrollo en la segunda parte, pero el local no tardó esta vez en encontrar la llave para desequilibrar, en un tiro libre frontal donde la defensa visitante no despejó bien, Henríquez volvió a meter la pelota dentro del área, y Fernández tuvo tiempo y espacio para cabecear, primero, y ante el rebote dado por un defensor, definir con un remate seco para el 1-0.

El gol calmó la ansiedad del 'Tomba', pero no generó una mayor reacción de Sport Boys, que no encontró variantes frente a la desventaja, y para colmo de males, Godoy Cruz aumentó poco después, en un centro desde la derecha de González; Correa llegó por el medio, y luego del choque con Arias, tocó el balón a la red.

Aun cuando todavía quedaba un tramo, el encuentro ya estaba definido, con un Godoy Cruz definitivamente asentado en su posición y con tres puntos más en el bolsillo, ante un Sport Boys que dejó Mendoza con otra frustración, y con poco margen para equivocarse si quiere mantener su esperanza de seguir en la Copa.