Gremio reclamará a Conmebol el resultado ante River por actitud de Gallardo

🇪🇪 ATENÇÃO!!! ⚠⚠⚠



Gallardo não respeita a punição da Conmebol e entra no vestiário do River Plate no vestiário do jogo!



Imagens exclusivas do #ÂnguloFOX! #LibertadoresFOXSports pic.twitter.com/WNERrOsGhg