Guillermo Barros Schelotto: “Tuvimos el partido en nuestras manos y se nos escapó”

El técnico de Boca Juniors habló tras el empate 2-2 entre su equipo y River Plate, en el duelo de ida de la final de la Copa Libertadores, y destacó que “me voy contento por lo hecho”.

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, aseguró este domingo que su equipo tuvo el partido "en sus manos" ante River Plate porque estuvo dos veces en ventaja, pero que se les "escapó" y por eso finalizó 2-2.

"Más allá de no haber ganado hoy en nuestra cancha creo que la calidad de los futbolistas que tienen tanto Boca como River hace que el resultado siga abierto. Ninguno inclinó en el resultado la balanza a favor de uno, seguimos igual", dijo.

Dijo que Boca Juniors "estuvo a la altura" e hizo "muy bien las cosas" en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores.

"Me deja contento que lo fuimos a buscar. Tuvimos el partido en nuestras manos y se nos escapó dos veces", precisó.

"Boca y River jugaron una final de verdad y me voy contento por lo hecho por Boca con el dolor de que íbamos ganando dos veces y nos alcanzaron dos veces", añadió.

"El que viene va a ser igual. Los dos equipos tienen jugadores que pueden desequilibrar, llegar al gol, generar la jugada de gol. Calculo que va a ser otro partido abierto", dijo.

"Lo de hoy fue, desde el espectáculo, desde el partido, muy bueno. Trataremos de hacerlo de vuelta muy bien y poder ganar. Sin dudas vamos a dejar la vida para ganar. La gente sabe que nosotros por esta camiseta vamos a dar todo y vamos a ir a buscar la Copa", concluyó.

Los delanteros Ramón Ábila y Darío Benedetto, autores de los goles, también hablaron en rueda de prensa.

"El empate fue justo. Era sabido que había que aprovechar los momentos para convertir. Sabíamos que el final iba a estar abierto y que todo se iba a definir en el Monumental", afirmó Ábila.

"Hay que saber jugar una final de visitante, estamos preparados, estamos convencidos de lo que hacemos", añadió.

El delantero centro resaltó que Boca Juniors sacó buenos resultados de visitante en esta Copa.

"Si nosotros hacemos las cosas bien y somos correctos podemos ganar, no son invencibles. No encuentro temor de jugar en esa cancha, yo no tengo miedo. Va a ser una final y la vamos a tener que jugar como tal", señaló.

Benedetto, por su parte, dijo que la clave es quedarse con las cosas positivas y aprender de los errores cometidos.

"Tuvimos un buen partido, no sé si mejor que River, pero tuvimos la posibilidad de llevarnos una victoria. Nos quedamos tanto con los errores que cometimos como con el buen juego que tuvimos. Faltó nada más liquidarlo sobre el final", sostuvo.

"Hay que tratar de repetir el partido que hicimos hoy corrigiendo algunas cosas. La idea de juego siempre va a ser la misma. Somos un equipo a nivel colectivo bueno, que propuso jugar, que propuso el contragolpe. Ahora hay que trata de sacar una victoria", concluyó.

