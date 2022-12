Gustavo Alfaro: “Estar en consideración de Boca Juniors para ser su DT es motivo de orgullo”

El estratega argentino aseguró que por el momento no saldrá de Huracán, equipo que confió en él y con el cual siente un gran compromiso.

Tras perder la final de la Copa Libertadores 2018 frente a River Plate, ya es amplia la baraja de candidatos para reemplazar a Guillermo Barros Schelotto, quien podría salir en los próximos días de la dirección técnica de Boca Juniors.

Entre los posibles candidatos para ser el nuevo técnico del ‘xeneize’, se encuentra Gustavo Alfaro, actual técnico de Huracán.

Sin embargo, su llegada al azul y oro parece estar lejana, pese a ser uno de los más pedidos por los hinchas bosteros.

“Mi llegada a Boca Juniors está muy lejos, tengo un contrato que me vincula con Huracán, estoy muy bien con el club, tanto con los directivos como los jugadores. Es muy difícil que yo pueda dejar a Huracán”, aseguró el argentino este martes en entrevista con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

“Boca irá con la sed de revancha a la próxima Copa Libertadores, yo vengo en un proceso de trabajo, estoy tranquilo y conforme. No me he puesto a pensar en la posibilidad, pero tengo la vinculación con Huracán, que confió en mí”, complementó el estratega.

Sin embargo, Alfaro se sintió muy agradecido por ser uno de los nombres que pueda reemplazar al ‘mellizo’, para la próxima temporada.

“El hecho de estar en la consideración de Boca Juniors es un motivo de orgullo, más allá de lo que pase con Guillermo. Debo tomar las decisiones en su justo momento, pero yo siento el compromiso con mis jugadores”, concluyó.