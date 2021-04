Independiente Santa Fe fue protagonista este viernes del sorteo de la Copa Libertadores , del que estuvieron pendientes directivos, integrantes del cuerpo técnico, los jugadores y los hinchas. Los 'cardenales' quedaron ubicados en el grupo D junto a River Plate , de Argentina; Fluminense, de Brasil, Bolívar o Junior de Barranquilla .

Y con esa definición, hace pocos minutos, el profesor Harold Rivera , entrenador de los rojos de Bogotá, habló con GolCaracol.com del tema Libertadores.

¿Cómo analiza el grupo que le tocó a Independiente Santa Fe?

"Un grupo muy competitivo, Fluminense, que es un equipo grande de Brasil, que si bien no ha sido campeón de la Libertadores; es protagonista de todos los torneos, de carácter local e internacional. River Plate: según datos estadísticos y lo que ha hecho, es el mejor equipo de Sudamérica con un gran técnico; y el rival que toque de Junior vs. Bolívar. Pero en sí un grupo bastante difícil y fuerte. Pero nosotros, como siempre lo he dicho, le competiremos a esos equipos y haremos nuestro trabajo, que es avanzar a la siguiente ronda, con confianza en Dios".

¿Cuál considera que es el equipo más difícil del grupo?

"Todos, en las copas internacionales todos los rivales son difíciles, no podemos decir que el rival menos complicado pueda ser Junior, porque es el equipo que mejor nómina tiene acá en nuestro país. Bolívar también es otro equipo que juega en altura, que aunque nosotros no tenemos ese problema, es un equipo que hace respetar su localía. Y ni hablar de Fluminense y Rive Plate, creo que todos los rivales son difíciles y estarán también pensando en lo que ha hecho Santa Fe en los últimos tiempos, que levantamos un equipo, hemos mejorado y somos protagonistas en la Liga".

¿Preferiblemente Junior o Bolívar?

"No puedo decir que prefiero La Paz, nosotros estamos acostumbrados también a la altura, y con Junior hemos hecho también buenos compromisos, hace poco los visitamos. No dejan de ser complicados los dos por donde se miren. No tengo un rival para escoger, si bien Bolívar tiene una leve ventaja, Junior en condición de local se ha hecho fuerte, entonces no dejará escapar esta posibilidad que tiene. Si Junior hace su trabajo como debe ser, será nuestro rival".

¿Cómo siente al grupo para afrontar este torneo internacional?

"Bien, muchos jugadores ya han participado en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores. Y esto es del momento del partido y aunque vamos a tener también el torneo local, entonces es de saber gestionar el grupo y que todos los muchachos sepan y sean conscientes que en algún momento les va a tocar en cualquier momento de estas dos competencias".

Por: Miguel Enrique París / @SoyMiguelParís

Especial para GolCaracol.com