Harold Rivera: “Somos dos equipos que manejan un estilo parecido en la presión e intensidad"

Independiente Santa Fe empató sin goles frente a River Plate , en el estadio ‘La nueva olla’ de Asunción, donde el equipo ‘cardenal’ ofició como ‘local’. Harold Rivera respondió ante la prensa luego de sumar su segundo punto en la Copa Libertadores .

El entrenador 'cardenal' se refirió a lo que fue esta 'localía' improvisada para sus dirigidos y cómo pudo afectar en el resultado. "La localía la hemos perdido totalmente, cuando nos tocó jugar contra Fluminense nuestro primer partido en Armenia les decía que nos tocaba basarnos en nuestro juego, porque esa ayuda extra de jugar en la altura, en Bogotá, donde somos fuertes, no la íbamos a tener".

Y agregó, "Siempre queremos más, sumar de a tres puntos, creo que sin excusas, porque lo he manifestado siempre, quizá en nuestra casa sería otra cosa. Hoy jugamos de local, pero el local podía ser River que está a 45 minutos y nosotros más distantes. Conforme por haber sumado un punto".

Asimismo se refirió al bajón de nivel que ha tenido el 'león' en sus últimas presentaciones, "Son muchos aspectos, lamentablemente nos ha costado marcar, usted sabe que los partidos se ganan marcando un gol más que el rival y nos ha costado un poco en los últimos partidos. Tenemos que seguir trabajando y viendo que seguimos vivos".

Por último se refirió al planteamiento que utilizó para este encuentro y la única sustitución que hizo en los 90 minutos.

"La idea era no dejarlos jugar y que no se sintieran cómodos así cómo lo hicieron con nosotros, así jugáramos con dos o tres la idea es hacer posesión y tampoco nos dejaron. Son dos equipos que manejan un estilo parecido, en lo que es la presión y la intensidad. Esto no es de cometer locuras a la hora de mirar las sustituciones y tratar de ser lo más asertivo" expresó Harold Rivera.

El próximo encuentro de Santa Fe será por Copa Libertadores, el miércoles 12 de mayo a las 7:00 p.m. en su visita a Fluminense.