Hernán Torres: “Tolima ya se ganó un nombre en Colombia y ahora quiere pelear internacionalmente"

El entrenador del Deportes Tolima, Hernán Torres, expresó su sensación tras la derrota 2-0 frente a Atlético Mineiro, en la ciudad de Ibagué, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

El tolimense siente la amargura de perder en el debut, pero resaltó el buen juego que demostró el conjunto ‘pijao’ en el partido y la falta de eficacia que no le permitió cambiar el resultado. Ahora, Torres Oliveros espera con su equipo pelear la clasificación a octavos de final del certamen internacional.

¿Qué sensación le dejó la derrota frente a Atlético Mineiro?

“Pienso que merecimos una mejor suerte, es difícil describirlo porque me parece que Tolima hizo un gran primer tiempo y nos hacen el primer gol al minuto 44. Me parece que enfrentamos a un equipo grande, sólido, que con tranquilidad esperó el error del rival y lo consiguió. El segundo tiempo no fue tan intenso como el primero pero siempre buscamos el arco rival para equiparar el resultado y lamentablemente llegó el gol de pelota quieta y se derrumbó el sueño. Pero el equipo en cuanto a juego y en cuanto al fútbol, me parece que hicimos las cosas bien. Pero bueno, esto es parte de este deporte”.

¿Cómo ve el panorama de su grupo en Copa Libertadores con la victoria de los visitantes en la primera fecha?

“Todos los equipos son intensos, sabemos que la Copa Libertadores no es fácil. Tenemos a Atlético Mineiro al que ya enfrentamos en casa, Independiente del Valle que ha sido campeón continental y América Mineiro que también es importante y bueno. Tenemos que prepararnos y tratar de recuperar la primera derrota”

Deportes Tolima luego de estar siempre en los primeros puestos en Colombia, ¿ya está para pelear internacionalmente?

"Tolima está preparado para pelear internacionalmente, se ha ganado un nombre importante en Colombia y esperamos que lo haga en el continente. Lamentablemente comenzamos con una derrota pero tenemos la fe de remontar esta situación y mostrar lo que Tolima es. El miércoles lo mostramos futbolísticamente más no en el resultado. Tenemos que demostrar ambas cosas y tenemos jugadores para eso”.

¿Ha crecido la comunión entre hinchada y plantel?

"Yo pienso que si, la hinchada nos ha acompañado al estadio, frente a Mineiro fueron casi veinte mil personas y esperemos seguir encantando con nuestro trabajo y por la forma en que juega el equipo".

¿Cómo va manejar el tema de rotación en los diferentes torneos?

"He rotado la nómina, este año han estado jugadores todos los jugadores de la plantilla. Las circunstancias de jugar cada dos días, hacen que todos participen".

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportes Tolima por Copa Libertadores?

El Deportes Tolima volvió al plano internacional el próximo 13 de abril cuando visite a Independiente del Valle a las 9:00 p.m., válido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Juan Camilo Noreña

Especial para www.golcaracol.com