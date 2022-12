Hincha que agredió el bus de Boca Juniors: “Estoy arrepentido, sé que estuvo mal”

Matías Firpo es el nombre del seguidor de River Plate que lanzó piedras y botellas al bus que transportaba al plantel de jugadores ‘xeneizes’.

Matías Firpo concedió una entrevista a un medio argentino, luego de ser liberado, aunque no podrá ingresar a un estadio en dos años y cuatro meses, y se refirió a lo sucedido el pasado 24 de noviembre.

Publicidad

Vea también: Presidente de River Plate: “Tengo 200 hinchas de Boca que dicen que me van a matar”

"Había ido con amigos, con familia, fue un momento que no pude controlar un impulso del cual me arrepiento. Sé que estuve mal, no soy de hacer esto y me duele haber pasado por esto", señaló el hincha de River Plate a ‘TodoNoticias’, canal argentino.

Además, mencionó que el error no fue solo suyo, sino que "fue un poco de fallas de todos, del operativo, de todo ser humano que se equivoca como lo hice yo".

Por otro lado, sobre que hacía en ese lugar, dijo que "siempre entro por Quinteros, la policía había cortado esa calle y se estaba juntando mucha gente ahí porque no dejaban pasar. Nunca pensamos que iban a hacer doblar al micro por ahí porque había un cúmulo de gente y cuando viene ya era un desastre todo, los policías empujando a la gente para atrás y se dio lo que se vio", concluyó.

Publicidad

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados