Esposa de jugador de Universidad Católica denunció maltratos de hinchas de Millonarios

Si bien en las gradas de El Campín lo que primó fue la euforia y emoción entre los hinchas de Millonarios, luego de vencer a Universidad Católica 2-1 y así avanzar a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, hubo un hecho que también se robó las miradas.

Y es que todo pasó con la familia del defensor colombiano Yúber Mosquera, que milita en el conjunto ecuatoriano. Según las denuncias realizadas por la esposa del futbolista a través de su cuenta de Twitter, fue agredida verbalmente por varios seguidores del conjunto 'embajador', en las tribunas de occidental.

"Este señor y otros hinchas son todo lo que está mal en este país; machistas, irrespetuosos. Contexto: mis hijas y yo fuimos agredidas verbalmente por este señor y otro grupo de personas", indicó en el inicio del relató a través de las redes sociales.

@NoticiasRCN @rcnradio @MillosFCoficial @GolCaracol @NotibogotaReg @OscarPer27 @PoliciaBogota este señor y otros hinchas son todo lo que está mal en este país; machistas, irrespetuosos. Contexto: mis hijas y yo fuimos agredidas verbalmente por este señor y otro grupo de personas pic.twitter.com/GeAO9elTPT — 🕉k-arito🕉 (@1986carolinava1) March 3, 2023

Asimismo, señaló a otro grupo de hinchas que estuvo cerca de pasar de la agresión verbal a un "maltrato físico", pero hubo otro aficionado que intervino para que no fuera así.

Por otra parte, concluyó en su versión de los hechos que sufrieron de estos ataques, "solo por ser familiares de un jugador de Universidad Católica; gracias al señor que impidió que nos agredieran físicamente, al ver 3 mujeres solas que solo estaban apoyando a su esposo y padre".

Pero la denuncia no acabaría ahí, pues también acusó a un encargado de la seguridad privada que estuvo presente en El Campín de no solo no intervenir sino que además "se reía" de la situación que estaba viviendo la esposa e hijas de Yúber Mosquera.

Según el hilo que realizó '@CoFrios' contaron que "la mujer afirma que tras el gol del equipo ecuatoriano fue víctima de insultos en la tribuna. Asimismo, sucedió tras la igualdad del juego, siendo insultadas y de paso, objeto de señalamientos por parte de los hombres que se ven en el video".

Y complementaron, "Carolina, de nacionalidad colombiana, denuncia que sus dos hijas menores de edad también fueron atacadas y escupidas por algunos hinchas. Además, buscando ayuda en la tribuna, denuncia que un miembro del cuerpo de seguridad presenció, permitió y se burló de la situación".

En su relato, la mujer afirma que tras el gol del equipo ecuatoriano fue víctima de insultos en la tribuna. Asimismo sucedió tras la igualdad del juego, siendo insultadas y de paso, objeto de señalamientos por parte de los hombres del siguiente video 👇🏽 pic.twitter.com/66pf69yQQX — Pecho Frios & Co (@CoFrios) March 3, 2023

Recordemos que el partido lo inició ganando Universidad Católica a partir del minuto 38, tras el gol de Ismael Díaz a partir de un cobro de pena máxima. Desde aquella anotación se vivieron momentos de tensión en las tribunas, ya que su equipo estaba quedando eliminado.

Minutos antes de que terminara el primer tiempo, Franklin Guerra fue expulsado dejando a su equipo con 10 hombres. Para el inicio de la parte complementaria, el entrenador del conjunto ecuatoriano le dio ingreso a Yúber Mosquera para suplir el hueco que dejó su compañero en la defensa.

Finalmente, Millonarios encontraría los goles en el segundo tiempo por medio de Leonardo Castro y Daniel Cataño, quienes le terminaron dando el triunfo y la clasificación a los 'embajadores'.