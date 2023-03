Hinchas de Millonarios protagonizaron peleas con fanáticos de Atlético Mineiro, en Brasil

Millonarios perdió 3-1 en la noche del miércoles con Atlético Mineiro en el mítico estadio Mineirao, de la ciudad de Belo Horizonte, y le dijo adiós a la Copa Libertadores 2023. Los dirigidos por el técnico samario Alberto Gamero lo intentaron hasta el final, pero no lograron su cometido de avanzar a la fase de grupos del máximo torneo de clubes de Sudamérica. Sin duda la decepción fue evidente en el plantel y también en los hinchas que acompañaron a su equipo en tierras brasileñas.

Sin embargo, los fanáticos del conjunto azul de la capital colombiana fueron protagonistas de incidentes bochornosos en el partido de la fase previa tres de la Copa Libertadores, dichos episodios lamentables y penosos quedaron registrados por las cámaras y fueron compartieron por otros seguidores en las plataformas digitales.

Lo cierto es que en las imágenes se observan enfrentamientos entre las barras de Atlético Mineiro y Millonarios, se ve como se lanzan objetos entre ellos y también hay amagos de peleas. No se conocen más detalles de la situación que dejó muy mal parados a los hinchas del conjunto colombiano.

Estas son las imágenes bochornosas de la pelea entre los hinchas de Mineiro y Millonarios:

INCIDENTES ATLÉTICO MINEIRO vs MILLONARIOS pic.twitter.com/gzyMX2yvcp — Barra Brava (@barrabrava_net) March 16, 2023

De otro lado, tampoco se conoce el momento en qué sucedió el bochornoso enfrentamiento entre los hinchas de Mineiro y Millonarios, si fue antes o después del crucial partido y tampoco cuál fue el detonante de los disturbios. Tampoco hay reportes oficiales por parte de las autoridades brasileñas al respecto.

Las palabras de David Macalister Silva, tras derrota de Millonarios

"Agradecerle a los hinchas que vinieron hasta acá, lastimosamente no es el resultado que queríamos, pero seguimos en un torneo internacional, y lo afrontaremos al máximo. En el grupo tenemos que tener claro que esto no queda acá, no se queda en las victorias y tampoco en las derrotas", afirmó el experimentado volante y capitán de Millonarios en rueda de prensa.