Hinchas de River Plate desafían a la lluvia y festejan el título en el Obelisco

Durante el partido los bares argentinos estuvieron atestados de hinchas de ambos equipos y, mientras unos terminaron celebrando, los otros hablaron de "decepción".

Miles de hinchas de River Plate se congregaron en el mítico Obelisco porteño a pesar de la lluvia para celebrar la victoria por 3-1 a Boca Juniors y la consagración como campeones de América en un histórico partido que se jugó en Madrid.

"Siento alegría, es algo único esto. Campeones de la Libertadores contra Boca, nadie lo va a entender esto, el hincha de River nada más lo va a sentir así. Todas las cosas que pasaron este mes son una vergüenza. La Conmebol tiene que dejar de existir. ¿Cómo se va a jugar una final en Europa?", dijo Matías, uno de los tantos hinchas del Millonario que celebraron el título en los bares.

"Es una vergüenza, es increíble. No me salen las palabras. Nos sacaron la oportunidad y el privilegio de que la fiesta sea en la cancha. Fue una lástima, nos mandaron para Europa. Ahora me voy al Obelisco", añadió.

Publicidad

Le puede interesar: GOLAZO de Juan F. Quintero abrió la senda del título de Libertadores: 3-1 de River sobre Boca

Poco después del partido empezaron a llegar justamente allí, donde suelen celebrarse las consagraciones deportivas, miles de hinchas de River Plate.

Por el contrario, los de Boca Juniors, como Eduardo, regresaron cabizbajos a su casa.

"Es una decepción total. Un equipo que está ganando controla la pelota, la defensa, controla el fútbol y lo disfruta... ¡No podés sacar a un delantero que hizo un gol tan importante!, dijo a este hincha, quien responsabiliza al entrenador, Guillermo Barros Schelotto, de la derrota.

Con él estaba Trina, quien asegura que Barros Schelotto "hizo mal los cambios".

"Nos merecíamos otra cosa. Más que nadie (Carlos) Tevez se lo merecía, se lo merecía (Darío) Benedetto, se lo merecían los jugadores. Guillermo se confundió, pero es un buen técnico", añadió.

En el Obelisco, en cambio, todo era alegría.

Vea acá: 'Kingtero': el colombiano que pasará a la historia del River Plate

"Siento todo mi amor. Se siente este sueño. Es todo para mí. ¡Vamos todavía! Hoy cuando salí de casa le dije al 'Gauchito' Gil, nuestro santo, 'haceme ganar'. Él me está ayudando. Él me dio esto", dijo a Efe Dora, quien a sus 72 años se acercó al Obelisco para festejar a pesar de la lluvia que azota Buenos Aires.

El Gobierno argentino prevé un festejo largo e intenso en el Obelisco y por eso desde hace horas que todas las calles aledañas están cerradas al transito.

Además, se desplegó un importante operativo de seguridad en las inmediaciones.

River Plate venció este domingo por 3-1 a Boca Juniors en Madrid en el alargue del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, tras el 2-2 de la ida.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados