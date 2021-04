Hulk entró, metió miedo y Mineiro venció 2-1 a América, en Copa Libertadores

América de Cali volvió a caer derrotado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021: perdió 2-1 contra Atlético Mineiro , este martes, en territorio brasileño.

Los goles en el conjunto local fueron obra de Hulk, a los 59' y a los 63', mientras que por los 'escarlatas' descontó Luis Sánchez, sobre los 77 minutos del cotejo.

El compromiso inició de buena manera para los caleños, quienes se plantaron en el campo rival en los primeros minutos, sin embargo, no tuvieron ninguna aproximación con peligro real.

Por su parte, los locales empezaron a hacerse con el control de la pelota y comenzaron a inquietar a Joel Graterol, quien sacó todas las pelotas que pudo y los palos de su portería fueron sus aliados.

Las anotaciones llegaron con la entrada del atacante Hulk, quien de pena máxima abrió el marcador, engañando totalmente al guardameta del equipo caleño, a los 59 minutos, y tan solo cuatro minutos después amplió la ventaja tras una gran jugada colectiva por la banda izquierda.

Mientras tanto, Luis Sánchez hizo equivocar a la defensa rival, en una zona del campo donde no se puede perder la pelota, y no dudó dos veces para disparar al marco defendido por Everson, quien se estiró, pero no alcanzó a evitar la caída de su arco.

A partir de ese momento, el partido se abrió, pero el marcador no se movió más a pesar de los intentos de Duván Vergara, quien disparó e inquietó al conjunto brasileño.

Sobre el tiempo de adición, Nathan se lanzó fuertemente sobre Santiago Moreno, cuando este se iba solo hacia el arco rival. El juez central advirtió la jugada y expulsó al jugador brasileño.

Con este resultado, los dirigidos por Juan Cruz Real siguen sin sumar ningún punto en el Grupo H, mientras que Mineiro llegó a cuatro unidades y está solo en la punta.