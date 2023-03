Hulk explotó en el último partido de Atlético Mineiro y antes de jugar con Millonarios

El último partido de Atlético Mineiro estuvo candente. No solamente el próximo rival de Millonarios en la Copa Libertadores perdió por la mínima diferencia frente a Atlético MG, sino que también se presentaron hechos polémicos, que incluso sacaron de casillas al entrenador Eduardo 'Chacho' Coudet y a Hulk, principal figura del plantel.

Y es que los jugadores del Atlético MG tuvieron algunas actitudes desobligantes con sus rivales de turno y hablaron más de la cuenta en la cancha, algo que no gustó para nada en el camerino del 'galo'.

Así se notó en las declaraciones de Hulk, quien se mostró enojado por lo sucedido e incluso le gritó a uno de los rivales. "Sassá mira mis videos luego y mira mi historia", gritó el otrora hombre del Porto, de Portugal.

"Hay muchos niños que no saldrán de aquí, que tienen la cabeza pequeña y se creen grandes jugadores. Le dije al chico: 'No te golpeé en la cara, no necesitas de eso'. Ni siquiera sé el nombre del chico, con todo respeto, pero hay una jerarquía, hay que respetarla, si no se respeta eso, no irás a ninguna parte", prosiguió Hulk visiblemente molesto.

Además de dichas declaraciones, en el mismo compromiso se presentó otro episodio que tuvo como protagonista al técnico Coudet, quien por poco se va a las manos con Julio César, arquero adversario. El argentino le dijo de todo al guardameta y tuvieron que intervenir jugadores de bando y bando para evitar que el hecho se fuera a mayores.

Cabe indicar que Atlético Mineiro usó una nómina alterna en el partido del domingo, debido a que tiene también la mira puesta en Millonarios, con el que empató 1-1 en el estadio El Campín, de Bogotá, y con el que definirá un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

¿Cuándo juega Atlético Mineiro vs. Millonarios, en Copa Libertadores?

En la tercera fase previa de la Copa Libertadores, Atlético Mineiro se enfrentará con Millonarios este miércoles 15 de marzo de 2023. El partido definitivo para brasileños y colombianos será a las 7:30 de la noche y se podrá ver EN VIVO en Espn y Star +.

La nómina de Millonarios para enfrentar a Atlético Mineiro, en Copa Libertadores

El entrenador Alberto Gamero dispuso de 22 jugadores de Millonarios, que llegaron desde el domingo a la ciudad de Belo Horizonte. Como novedad se presentó la baja por lesión del defensor Andrés Llinás, quien se encuentra en recuperación.

¡Vamos todos unidos por la clasificación! ✈️🔵⚽️



Este es el grupo de jugadores que viajan a Belo Horizonte para enfrentar a Atlético Mineiro.



🔝💙🇧🇷 ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/Dj80Fq8or1 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 12, 2023