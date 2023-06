Inter de Porto Alegre vs Medellín: hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores

En un emocionante encuentro que definirá la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, Internacional recibirá al Independiente Medellín este miércoles en la última jornada de la fase de grupos. El equipo brasileño necesita una victoria para asegurar su pase, mientras que al conjunto colombiano le basta con un empate.

Independiente Medellín lidera el Grupo B con 10 puntos, seguido de cerca por Internacional con 9. Nacional de Uruguay, en el tercer puesto con 8 unidades, también se enfrenta al ya eliminado Metropolitanos de Venezuela en esta fecha y necesita una victoria para avanzar a la siguiente ronda.

Con dos cupos aún por definir, Internacional está obligado a ganar para no depender de otros resultados y asegurar el primer lugar del grupo. Por su parte, Medellín se clasificará como líder si gana o incluso si empata, dependiendo del resultado del partido entre Nacional y Metropolitanos. Sin embargo, una derrota en Brasil podría eliminar al conjunto colombiano.

Internacional confía en su fortaleza como local y en el buen momento que atraviesa el equipo, con dos victorias en sus últimos partidos. Además, contará con la vuelta de jugadores clave como el defensor Mauricio y los mediocampistas Gabriel, Charles Aránguiz y Carlos de Pena. Aunque su alineación no está confirmada, la disponibilidad de estos jugadores brinda opciones al técnico Mano Menezes.

El equipo brasileño no contará con el defensor colombiano Nico Hernández, quien cumple una fecha de suspensión por expulsión. Además, el delantero ecuatoriano Enner Valencia, principal fichaje de la temporada, aún no está inscrito en el torneo y no podrá ser utilizado.

Por su parte, Independiente Medellín llega descansado a Brasil después de no tener compromisos la última semana debido a su eliminación en la final de la liga colombiana. Sin embargo, tendrá ausencias importantes, como los delanteros Díber Cambindo y Felipe Pardo, así como el defensor Víctor Moreno, quien está en negociaciones con el Junior.

A pesar de que un empate le aseguraría la clasificación, el conjunto colombiano confía en repetir el éxito que logró el año pasado cuando derrotó a Internacional por 0-2 en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre durante la Copa Sudamericana.

Con grandes expectativas y mucho en juego, Internacional y Medellín se enfrentarán en un emocionante duelo que definirá el destino de ambos equipos en la Copa Libertadores.

Hora y donde ver el partido Inter de Porto Alegre vs Medellín, por la Copa Libertadores

Día: miércoles 28 de junio

Hora inicio partido: 5:00 p.m. (hora colombiana).

Estadio: Estadio Beira-Rio

Transmisión: Star+ y ESPN