"Jarlan Barrera y 'El Rifle' Andrade tienen una gran riqueza técnica y un fútbol vistoso"

Atlético Nacional iniciará su periplo en la fase de grupos de la Copa Libertadores cuando enfrente a Universidad Católica , en Pereira, este jueves.

Precisamente, para hablar sobre lo que será el retorno del 'verdolaga' a esta etapa de la 'Gloria Eterna', GolCaracol.com contactó a Oswaldo Mackenzie, exfutbolista del equipo paisa.

El exmediocampista indicó de entrada que "La Copa Libertadores se juega de otra manera, estos rivales juegan a un alto nivel y no regalan nada. Espero que saque un buen resultado, como el equipo grande que es".

¿Cómo ve usted a jugadores como Jarlan Barrera y Andrés Andrade, en el centro del campo de Nacional?

"Tienen una gran riqueza técnica y, lo más importantes, tienen un fútbol vistoso que puede dejar mano a mano a los delanteros adelante. Es fundamental la confianza que le han dado a ellos, eso es lo que más destaco, ellos supieron aprovechar la oportunidad".

El equipo verde ha conseguido victorias rimbombantes en las últimas semanas...

"El último resultado ilusiona a todos, contra Libertad se mostraron cosas interesantes, ojalá ese sea el despegue, por fin, para que se logren cosas importantes".

La delantera viene siendo una incógnita, ¿Prefiere a Jefferson Duque o Jonatan Álvez?

"Yo me la jugaría con Jefferson, me gusta más su juego. No son delanteros iguales, Duque se tira más atrás para crear, 'El Loco' es más finalizador".

¿Nacional está para llegar lejos en la Libertadores?

"Hay que ir partido a partido, ojalá pueda clasificar a los octavos de final y a partir de ahí inicia otro torneo también".

Por: Néstor Ibarra / @Nestoribarraram