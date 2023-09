Jhon Arias, a la cancha: recuperado y sería titular en Fluminense vs Internacional, por Libertadores

Fluminense no quiere dar ventajas en el estadio Maracaná en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, por eso el colombiano Jhon Arias, quien es una de las figuras del equipo de Río de Janeiro, sería titular contra Internacional, algo de lo que hablan en suelo brasileño.

“Si logra ser titular en el partido, Ganso será titular en el centro del campo, repitiendo la alineación de la goleada ante River Plate en la fase de grupos. En caso contrario, el delantero centro inicia el partido, con el experimentado centrocampista como opción. Alineación probable: Fábio; Samuel Xavier, Niño, Felipe Melo, Marcelo; André, Alexsander, Ganso (John Kennedy); Keno, Arias, Cano”, señalaron en ‘Globo Esporte’.

Así las cosas, el volante colombiano estaría apto para disputar este encuentro, luego de estar lesionado y que su presencia en el compromiso estuvo en duda hace algunos días, pero la recuperación fue satisfactoria y está listo.

"Todavía tengo un poco de dolor, pero eso no me sacará de este juego. Sólo si me rompiera algo no jugaría. Estoy en tratamiento, cuidándome. Estoy muy motivado por el partido”, fueron las palabras de Jhon Arias este martes, sobre cómo se encuentra.

En el medio ‘Gazeta Esportiva’, además escribieron que “el equipo Tricolor deberá tener máxima fuerza ante Colorado. Además de Arias, el centrocampista Ganso también se ha recuperado de su lesión y ha estado entrenando con normalidad. La decisión de relacionar a la dupla, así como si serán titulares, corresponde al técnico Fernando Diniz”.

En el Maracaná todo está servido para este vibrante partido entre Fluminense e Internacional, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, desde las 7:30 p.m. (hora de nuestro país).

Cabe resaltar que Jhon Arias ha sido clave en el cuadro 'Flu', siendo titular y aportando goles y asistencias en la reciente temporada, en especial en el certamen internacional. Entre fase de grupos y las rondas finales, ha disputado 10 partidos y ha marcado dos goles, ambos contra River Plate.

El ganador de la serie entre Fluminense e Internacional se medirá en la final, en la disputa por el título de Copa Libertadores, con el que salga victorioso de la llave entre Palmeiras, de Brasil, y Boca Juniors, de Argentina.

Estadísticas de Jhon Arias en Fluminense

El talentoso y habilidoso jugador colombiano ah estado en 125 partidos, ha marcado 23 goles y ha dado 33 asistencias desde el año 2021 cuando arribó al equipo brasileño procedente de Santa Fe.

Fluminense vs Internacional

Fecha: miércoles 27 de septiembre de 2023

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Maracaná

Transmisión: ESPN y Star Plus