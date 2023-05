Jorge Almirón: "El Pereira juega rápido y aprovecharon un momento de distracción nuestro"

Este miércoles el Deportivo Pereira logró una hazaña que quedará grabada en su historia al vencer a Boca Juniors en su primera participación en la Copa Libertadores . Y es que con un gol de Arley Rodríguez, el conjunto 'matecaña' sorprendió a los 'xeneizes' en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Finalizado el encuentro, el estratega del 'azul y oro' compareció ante la prensa para dar sus impresiones de lo que fue el compromiso disputado en el máximo escenario deportivo de Risaralda.

"Nos habíamos preparado para cómo se dio el partido, sobre todo en el primer tiempo. Hubo muchos mano a mano en ataque que no aprovechamos en esos momentos. Fue muy parejo, y el segundo tiempo fue cuando mejor estábamos, controlando el partido, no nos generaban ninguna situación de peligro, en un pase largo nos viene el penal, bien atajado por nuestro arquero, y el gol rápido. Después ellos se tiran atrás y no tenemos tiempo para empatar el partido. Nos va dejar mucha enseñanza esto, seguramente", comentó de entrada Jorge Almirón.

Y agregó con respecto a lo sucedido frente al Deportivo Pereira, "el partido que pensábamos se dio, en el primer tiempo en algunas zonas que ellos iban a presionar, tuvimos tres mano a mano, (Sebastián) Villa, (Norberto) Briasco y (Darío) Benedetto y no hubo precisión para aprovechar eso. En la segunda ellos siguieron igual, tuvimos control del partido, nos faltó un poquito de mitad hacia adelante, ellos tampoco tenían apuro en salir, el planteamiento siguió igual, solamente fue hombre por hombre y hasta ahí teníamos el partido controlado e incluso antes del penal tuvimos una jugada".

Arley Rodríguez celebra su gol en Pereira vs Boca Juniors - Foto: AFP

"No veo ninguna debilidad en nuestro equipo de pelota aérea, no nos hicieron goles de cabeza hasta ahora. Había que tomar marcas después del penal atajado, ellos juegan rápido, bien tirado el centro y aprovecharon ese momento de distracción. Una de las poquitas que tuvieron porque el equipo estuvo muy bien y tuvimos un poco de descontrol, que es algo que tenemos que mejorar porque tenemos muchos partidos por delante", complementó el entrenador de Boca Juniors.

Por último, habló del penalti que sancionaron a favor de los dirigidos por Alejandro Restrepo, "es una jugada dudosa, pero la entiendo también conociendo el oficio del delantero. Le gana la carrera a Figal y después lo espera, es lógico que por inercia por ahí lo toque. Contra eso no se puede hacer nada, después de eso uno pierde la cabeza y uno como entrenador trata que los jugadores estén tranquilos".