Juan Cruz Real: “No sé qué es lo que se dice, yo me aíslo y me enfoco en la competencia”

Este martes, desde las 5:00 p.m. (hora Colombia), América de Cali visita Belo Horizonte para jugar contra Atlético Mineiro, por la segunda fecha de la Copa Libertadores .

Y es que los ‘escarlatas’ están en deuda en la competición continental. En su primera salida, de local en Bucaramanga, cayeron 0-2 contra Cerro Porteño, ahora, en Brasil, tendrán que remar para sumar.

Juan Cruz Real , director técnico del rojo vallecaucano afirmó que visita al ‘galo’ con el fiel propósito de triunfar, algo que le es esquivo desde la última fecha del todos contra todos, jornada en la que le ganó 2-0 a Tolima. El timonel está en entredicho y no pasa por su mejor momento ante la hinchada.

Así habló el técnico en conferencia de prensa desde Brasil.

* Equipo para visitar a Mineiro

“Tenemos que analizar ciertas cosas para presentar el mejor equipo posible contra Atlético Mineiro”.

* Convocatoria de Miguel Murillo y Joao Rodríguez

“El trabajo que vienen realizando en la institución. Consideramos que pueden estar a disposición. En la convocatoria están dentro de los elegidos y tienen una opción para poder jugar”.

* Su presente en el equipo

“Nosotros sabemos en qué club estamos, en lo personal me aíslo de todo, yo me enfoco en la competencia, como lo he hecho siempre. La verdad no sé qué se dice. Nosotros estamos en una instancia linda para jugar Libertadores, acá estamos por mérito de este cuerpo técnico. Aspiramos a hacer un buen partido y que eso nos lleve conseguir un buen resultado”.

* Estado anímico de sus jugadores

“Entrenar desde lo físico-atlético hemos entrenado muy poco, recién hasta hoy lo logramos; lo que sí hacemos es llevar el entrenamiento a lo visual, así vemos comportamientos del rival. El estado de ánimo del equipo es bueno, al menos por lo que veo de los jugadores. Es imposible no tener buen estado cuando se juegan estas competiciones; el estado de ánimo está alto”.

* Tercer partido contra brasileños con América

“Tuvimos la experiencia contra Inter y Gremio. Mineiro es un equipo que es rico técnicamente, por su estructura económica reúne muy buenos jugadores desde lo jerárquico. Trataremos de jugar un partido de igual a igual. Hay cosas que pasaron en el 2020 en las que uno va aprendiendo para tomar mejores decisiones”.

* ¿Queda tranquilo con el empate?

“No me dejaría tranquilo si empatamos. Desde que estamos acá siempre buscamos ganar. Independiente de en qué cancha estemos, o en qué país, siempre salimos a ganar. Nos esforzaremos para sumar de a tres”.

* Cambio de modelo táctico en el ataque

“Siempre hacemos análisis de todo, fuera de tener un modelo de juego establecido. Yo creo que América es un equipo tiene una idea clara de juego, la falta de Adrián Ramos la hemos sentido, pero nos ha faltado peso en ataque. Al frente del arco no hemos tenido la eficacia que necesitamos, nos ha costado. No descartamos la opción de tener a Diber Cambindo y a Aldair Rodríguez, juntos arriba”.