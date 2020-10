Juan Cruz Real: “Un club tan grande como Gremio no necesita esas ayudas para empatar”

Juan Cruz Real mostró su disgusto tras el empate al final de Gremio contra el América de Cali, por un penalti cometido por Edwin Velasco.

Copa Libertadores: América se quedó sin nada, tras la igualdad 1-1 con Gremio en el final

“Da mucha pena que nos empaten un partido que ya de por sí estaba con dos penales, una adición de once minutos, del tiempo que llevo en el fútbol nunca vi que se adicionara tanto. Una institución tan grande como Gremio no necesita esas ayudas y estoy dolido por mis jugadores, merecíamos clasificar, fuimos superiores al rival, uno lo trata de digerir y hay cosas que no podemos controlar, dos penales y once minutos de adición”, afirmó el técnico del elenco vallecaucano.

A pesar de eso, Juan Cruz Real destacó el trabajo realizado por sus dirigidos en suelo brasileño, ya que a pesar de la eliminación y la igualdad, mostraron un buen nivel.

Joel Graterol y el penalti que atajó en el partido de Gremio vs América, por Copa Libertadores

“Lo primero que quiero decir es que no me puedo sentir mas orgulloso de mis jugadores, de la forma en la que compitieron y jugaron, lo que vienen demostrando y lo que demostraron contra un rival de mucha jerarquía”, aseveró.

Por último, Juan Cruz Real volvió a enfatizar en las polémicas arbitrales, afirmando que: “Esto da mucha bronca porque sabemos del esfuerzo del club, pero se ve que contra los grandes clubes cuesta porque jugando en casa y que te adicionen tanto tiempo es como decir que hasta que se empate el partido”.