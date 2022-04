"Jugar contra Boca Juniors motiva; si Cali gana, le servirá como gasolina para levantar cabeza"

Llegó la hora de la verdad para Deportivo Cali . Si bien las cosas en el rentado local no están fluyendo, ya que se ubica en la posición número 19, con 12 unidades, las esperanzas están depositadas en lo que pueda suceder a nivel internacional, en la Copa Libertadores.

Todo tiene su final y nada dura para siempre, dicen por ahí y así lo entienden en el 'azucarero'. En su debut en esta edición de la 'gloria eterna', quieren empezar con pie derecho, dando un golpe de autoridad, imponiendo condiciones y dejando claro que van por todo.

La prueba inicial no será fácil: Boca Juniors es el rival; y justamente eso hará que salten a la cancha más que motivados que de costumbre, al menos así lo vivió, en su momento, Felipe Banguero, quien defendió los colores del equipo vallecaucano y midió fuerzas con el 'Xeneize'.

En entrevista con Gol Caracol, el lateral izquierdo recordó cómo fueron dichos enfrentamientos, los cuales culminaron 0-0, en condición de local, y derrota 6-2, en La Bombonera, ambos por la Copa Libertadores 2016, siendo titular y disputando los 180 minutos de juego.

¿Cómo se afrontan esta clase de partidos?

"La Copa Libertadores para nosotros, los jugadores, o, al menos en lo personal, son 'los partidos de gala' porque son los que uno siempre quiere jugar, competir y ganar. Además, es la excelente oportunidad para mostrarse internacionalmente. Son partidos que se deben afrontar con cabeza fría, mucha entereza y unión de grupo porque esto es diferente a la Liga".

¿Qué tiene de especial jugar contra Boca Juniors?

"En ese momento, cuando le enfrenté, me causaba motivación y más que tenía un grupo muy bueno. Recuerdo que como locales empatamos y afuera sí perdimos con una diferencia de gol amplia, pero bueno, había solo motivación porque se sabía lo que significa Boca Juniors a nivel continental y hasta a nivel mundial, siendo uno de los grandes y poderosos".

¿Cuáles son los sentimientos previos?

"En aquel momento enfrentamos el regreso de Carlos Tévez, Fernando Gago y muchas figuras, así que para cualquiera es una excelente chance y sé exactamente lo que deben estar sintiendo en Deportivo Cali al afrontar estos retos, donde a uno no lo tienen que motivar, sino que uno ya está así y lo que se quiere es que llegue el día del partido para jugarlo con toda".

Hay "motivación" como bien lo acaba de decir, pero ¿también se siente presión?

"La presión siempre ha existido y más que Cali es un equipo grande e histórico, más allá de que ahorita esté pasado por un tiempo adverso y no muy bueno, entonces eso hará que se sienta un poco más la presión y más con el estadio a reventar, como, de seguro, va a estar, con toda la gente alentando, pero depende de uno pasar esa página y cambiar el chip".

¿Cómo se hace ese "cambio de chip"?

"Entendiendo lo que está en juego y que esa presión se debe convertir en motivación. Entonces espero y siento que el Cali tiene una muy buena oportunidad para que establezca cuál es el camino a seguir, y más cuando al frente se tendrá a todo un campeón del continente. Es muy gratificante saber que uno participa en ese tipo de partidos y eso se debe entender".

¿Qué se debe tener en cuenta para no dejarse 'ganar de camiseta'?

"Contra un rival como Boca Juniors hay que tener mucho cuidado porque tiene hombres de renombre a nivel internacional, pero Cali también tiene jugadores importantes. De hecho, hay colombianos que lo están haciendo excelente, en el caso de Frank Fabra y Sebastián Villa. Todos marcan la diferencia en cualquier momento y de eso se deberán cuidar bastante".

¿Cuál es el diferencial de ellos?

"Con un rival de esos siempre tienes que estar pendiente de cada detalle porque puede que, en 90 minutos, no hagan nada de daño, pero, en la reposición, te ganan por la mínima. Uno está enfrentándose a los mejores de Sudamérica, así que creo que es una responsabilidad muy grande jugar este tipo de torneos, pero Cali también tiene jugadores importantes".

¿Dónde va a estar la clave de este compromiso?

"La concentración va a ser fundamental para que Deportivo Cali pueda sacar el partido adelante, y más allá del juego como tal, hay que estar es concentrado con las individualidades que tienen ellos porque son hombres fuertes y siempre ha sido evidente que el fútbol argentino tiene muchas virtudes, entre ellas es que pelean hasta el último minuto del juego".

¿Qué recuerdos tiene de esos duelos contra Boca Juniors en la Copa Libertadore 2016?

"Son muy bonitos porque en el partido que jugamos de local, salí entre las figuras del partido y yo acababa de llegar al Cali; fue una noche soñada y mágica porque tuve un excelente desempeño. Me acuerdo que ni yo me la creía, enfrentándome a esos jugadores, con el estadio lleno, en fin, fueron muchos condimentos que lo hicieron único y más que especial".

Esa vez empataron 0-0...

"Sí, pero más allá del resultado, fue una noche linda, brindamos un buen espectáculo, no fuimos inferiores y hasta tuvimos dos aproximaciones de gol importantes que no pudimos concretar. En estos días pensaba sobre eso y decía en mi interior que fue soñado para mí; seguramente, así lo estarán viviendo ahorita los jugadores, antes de que empiece el partido".

¿Cómo desequilibrar esta clase de partidos?

"Generalmente, son cerrados. Me imagino que Deportivo Cali no va a salir a regalarse, tampoco a cerrarse, pero sí a tener ciertos cuidados. La clave va a estar en los detalles y esos son, por ejemplo, las pelotas quietas, un penalti a favor, ojalá del Deportivo Cali (risas), una falta o un tiro libre cerca del área que le permita a cualquier jugador meterla desde ahí".

¿Goleada no habrá?

"No creo, más bien será un marcador cerrado o apretado. Si bien la experiencia, en aquel momento, de visitantes no fue la mejor, de local estuvimos concentrados con cada detalle, las pelotas quietas, en donde los argentinos son especialistas, y pudimos hacerles daño. Primero se deberá sacar el cero en propio arco y luego buscar la manera para poder anotar."

Habló del duro momento que vive Deportivo Cali, ¿Cómo dejar eso de lado?

"Sin estar dentro del plantel, me imagino lo que ellos internamente pueden estar hablando, que es un partido que tiene que servirles de mucha motivación para lo que viene, tanto en Copa Libertadores, como para el torneo local. Siento que le ha costado mucho Cali las bajas que tuvieron porque casi toda la columna vertebral campeona, se terminó yendo".

¿Qué impacto tendría ganarle a Boca Juniors?

"Aclaro que lo que dije anteriormente, no es excusa, pero sí pessa bastente y siento que también se debe al duro presente que están pasando. Ahora, el partido frente a Boca será fundamental y, de ganar, les servirá como gasolina para volver a arrancar, llenando de motivación para levantarse de este mal momento, de eso estoy seguro y ojalá que así pase".