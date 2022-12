Julio Comesaña: “Me voy tranquilo, era probable que perdiéramos con Flamengo”

Everton Ribeiro marcó los dos goles para los brasileños, mientras que ‘Teo’ descontó para los locales. Junior jugará en la segunda jornada frente a Independiente del Valle, en Ecuador.

Pese a la derrota 1-2 de Junior contra Flamengo, Julio Comesaña, técnico de los ‘tiburones’, aseguró este miércoles que se va tranquilo porque sus dirigidos dieron “un paso más en la construcción del equipo”.

“Me voy tranquilo. Era probable que perdiéramos con Flamengo, pero me parece que hoy dimos un paso más en la construcción del equipo”, aseguró Comesaña.

“Tuvimos para golpear y no pudimos. Me gustó el equipo, quería ver su respuesta y me gustó”, agregó.

Sobre el rival, que es el vigente campeón de América, el colombo-uruguayo indicó que “no tengo un mal sinsabor, me siento bien. Sería ridículo pensar que nosotros hoy somos mejores que Flamengo”.

Cabe recordar que las dos anotaciones para el triunfo de los brasileños fueron obra de Everton Ribeiro y el descuento para los colombianos lo consiguió ‘Teo’ Gutiérrez.

Junior visitará en la segunda fecha de la Copa Libertadores a Independiente del Valle, en Ecuador.