"Junior es el peor equipo que le pudo tocar a Bolívar, tiene a Teófilo Gutiérrez como líder"

Junior visitará este miércoles a Bolívar , en La Paz, con la ilusión de conseguir la primera victoria para los equipos colombianos en torneos internacionales en territorio boliviano.

Junior quiere un triunfo 'de altura' en territorio hostil: visitará a Bolivar, en La Paz

Y sobre lo que será el partido de ida de la fase tres de la Copa Libertadores , Jorge Burgoa, periodista de 'Panamericano Deportivo', de Bolivia, charló con este portal y de entrada indicó que "Junior es el peor equipo que le pudo tocar a Bolívar, habían equipos más accesibles"

Además, resaltó que el cuadro 'tiburón' ha visitado anteriormente La Paz para distintos compromisos internacionales y destacó algunos jugadores históricos del cuadro barranquillero.

Junior no encuentra La Paz con las lesiones: Miguel Borja no se recuperó y será baja contra Bolivar

"A mí me gusta Junior, en lo personal, recuerdo la época del 'Pibe' Valderrama, el 'Bombardero' Valenciano, reciente vinieron aquí, pero no eran los mismos, Bolívar le ganó de ida y vuelta en la fase de grupos. Ahora está muy bien el equipo, aunque no venga Miguel Borja, viene Teófilo Gutiérrez que es el líder y eje del equipo", expresó.

Publicidad

Sobre el club boliviano, agregó que "Bolívar tiene volantes centrales muy fuertes, que se encargan de marcar a los atacantes contrarios, son duros en la zona media, con un par de patadas te lesiona a cualquiera, eso es lo más importante del equipo"

A dar el primer paso en busca de los grupos: Nacional, con la camiseta inflada, visita a Libertad

Una de las cosas que más le impresiona de este Junior a Jorge Burgoa es el hecho de que su guardameta anote goles de tiro libre.

"He visto los goles de Sebastián Viera , pero no he visto que haya hecho goles en ciudades como Bogotá con la altura que tiene. Tal vez Junior debió llegar antes a La Paz, pero no es fácil", recalcó.

Otro de los aspectos que resaltó el periodista boliviano fue el director técnico del Junior, quien defendió la camiseta de la Selección Colombia y consiguió ganar en la altura de La Paz.

El coronavirus tocó las puertas de Nacional: un jugador contagiado, antes de Copa Libertadores

Publicidad

"En conocimiento del fútbol sudamericano, Amaranto Perea le saca ventaja al 'profe' González, él vino con la Selección Colombia y Junior puede tener ventaja en ese sentido, en lo táctico también, porque conoce más Perea a Junior que González a Bolívar", aseveró.

Bolívar ha goleado a sus rivales en el estadio Hernando Siles, pero "es difícil decir que Bolívar va a golear a Junior, lo va a buscar, porque jugar en Colombia no será fácil y Junior es un gran equipo y tiene que hacerle la mayor cantidad de goles posible en La Paz", concluyó.

Por: Néstor Ibarra / @Nestoribarrar