Junior vs. Fluminense y Tolima vs. Emelec tampoco se jugarán en Colombia: anuncio de Conmebol

Este miércoles, la Conmebol anunció que los juegos Junior vs. Fluminense, por Libertadores, y Tolima vs. Emelec, por Sudamericana, no se disputarán en Colombia. Esto, por la situación actual que está viviendo el país durante el paro nacional.

Fluminense está en un "escenario de incertidumbre y vive otra odisea", afirman en Brasil

Ahora, habrá que esperar la nueva programación de los compromisos, además de las sedes donde se llevarán a cabo los juegos internacionales.

Para resaltar que tanto brasileños como ecuatorianos se encuentran desde este martes en Colombia.

Ivan Duque: "La Copa América se va a hacer en los dos países, sería absurdo que no se jugara"

Noticia en desarrollo...

