La baja de última hora que tendría Junior para recibir a Santa Fe, en Copa Libertadores

A pocas horas del partido del debut en la Copa Libertadores, para Atlético Junior no son buenas las noticias, debido a una baja de última hora a causa de una lesión. Así, para enfrentar a Santa Fe en el grupo D, el equipo barranquillero no podrá contar con Teófilo Gutiérrez, una de las figuras del plantel.

"'Teo' no estaría en el partido de hoy, porque no se alcanzó a recuperar de un problema en el tobillo. Para el domingo (por la Liga del fútbol colombiano) no tendría inconvenientes", informó Fabio Poveda, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

En el lugar de Gutiérrez Roncancio iría el argentino Fabián Sambueza, agregó el periodista.

En consecuencia, Junior formaría con Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Willer Ditta, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Fabián Ángel, Didier Moreno, Jhon Pajoy, Fabián Sambueza, Fredy Hinestroza y Miguel Borja.