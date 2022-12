No, gracias.

La Copa Libertadores inicia con nuevo formato, viejas polémicas y River Plate campeón Algunos clásicos no estarán, otros regresan con ánimo refrescado y quienes debuten en la renovada Copa Libertadores no podrán negar el particular encanto del ya sexagenario torneo, que arranca esta semana con River Plate como campeón vigente.