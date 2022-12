La Copa Libertadores regresa sin favoritos claros en los octavos de final

River Plate vs. Guaraní, Godoy Cruz vs. Gremio, Paranaense vs. Santos y The Strongest vs. Lanús, algunos de los partidos de esta semana.

Poco más de un mes de finalizada la fase de grupos, la Copa Libertadores 2017 vuelve a escena desde este martes con la disputa de los partidos de ida de los octavos de final, que se antojan picantes por unos cruces sin favoritos a la vista.

La pelota rodará el martes en Mendoza, donde el modesto club argentino Godoy Cruz recibirá al Gremio de Brasil, bicampeón del torneo (1983 y 1995) y tercer mejor equipo de la ronda anterior detrás de su compatriota Atlético Mineiro y Lanús de Argentina.

"¡Ya quiero que llegue el martes!", lanzó a modo de desafío el delantero uruguayo del 'Tomba' Santiago García.

"Jugar esta instancia ante un rival como Gremio es muy importante. Nosotros somos los locales y saldremos a buscar los tres puntos. Vamos a intentar ganar esta serie", remarcó el ariete charrúa.

Inmerso en una atmósfera de incertidumbre por el dopaje de dos de sus jugadores, el argentino River Plate acudirá el martes a Asunción para chocar con Guaraní de Paraguay, que ha dejado ver su molestia por el manejo del tema en la Conmebol.

"En la Conmebol dicen que son dos. Los medios argentinos dicen que son cinco y hasta siete jugadores (dopados). Nosotros queremos que se esclarezca todo por el bien del fútbol", aseguró el presidente del elenco paraguayo, Juan Alberto Acosta.

La Conmebol reportó al 'millonario' el pasado 21 de junio el positivo del defensa Lucas Martínez Quarta en el encuentro del 10 de mayo con Emelec (1-1), en Buenos Aires por el Grupo 3.

Un día después llegó la comunicación del segundo caso, el del volante uruguayo Camilo Mayada, en el partido que los riverplatenses vencieron 3-2 a Melgar de Perú por el Grupo 3 el 18 de mayo en Arequipa.

Ambos jugadores se encuentran suspendidos provisionalmente.

Miércoles en portugués

Cuatro equipos brasileños entrarán en acción el miércoles: el Atlético Paranaense, ganador de la Copa en 2005, recibirá en Curitiba al Santos, tricampeón de la Libertadores (1962, 1963, 2011).

Hace un mes, por la quinta fecha del Brasileirao, el 'Peixe', en el debut de Levir Culpi como su nuevo entrenador, se dio el gusto de vencer 2-0 a domicilio al Paranaense, y desde ese entonces el elenco de Pelé despegó en el torneo local, mientras que el 'huracán' se estancó.

Palmeiras, uno de los equipos que más invirtió en refuerzos para luchar por la Copa, que ganó en 1999, visitará al Barcelona de Ecuador, de buena campaña en la fase de grupos y que se dio el gusto de eliminar al campeón defensor, el colombiano Atlético Nacional.

A su vez, el Atlético Mineiro, el mejor plantel de la fase de grupos y campeón de la Libertadores en 2013, tendrá una difícil prueba en los 2.560 m de altitud de Cochabamba cuando visite al boliviano Jorge Wilstermann, invicto en su plaza en la actual edición.

Dos campeones en apuros

La semana de Libertadores finalizará el jueves cuando The Strongest de Bolivia reciba en los 3.600 m de altitud de La Paz a Lanús, el segundo mejor equipo de la fase de grupos.

El argentino San Lorenzo, campeón de la Libertadores en 2014 y que de manera dramática amarró el pase a los octavos en la última fecha de su grupo, enfrentará al siempre difícil ecuatoriano Emelec en Guayaquil.

En tanto, el uruguayo Nacional, tricampeón de la Copa (1971, 1980, 1988) pero de discreto rendimiento en la fase de grupos, será anfitrión del brasileño Botafogo, ganador de la llave 1 -en la que formó Atlético Nacional-.

Los partidos de vuelta de esta ronda están programados entre el 8 y el 10 de agosto.