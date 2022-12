Las razones de peso que tuvo la Conmebol para llevarse de Colombia los juegos de Copa Libertadores

"Estamos preocupados". Esas palabras son de Gonzalo Belloso, secretario general de la Conmebol, y hacen referencia a la tensa situación de conflicto social que vive Colombia, sede designada junto a Argentina para realizar la Copa América, que se jugará entre el 13 de junio y el 10 de julio próximos.

El dirigente, en una amplia entrevista con diario 'Clarín' de Buenos Aires, se refirió a una serie de decisiones que tomaron durante la presente semana con el traslado de los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana de los clubes colombianos a Asunción.

"Hemos cambiado los partidos de esta semana que se jugaban allí en Colombia por cuestiones de garantías y para no complicar las cosas porque en el caso de haber tenido problemas en estos partidos ya directamente se haría muy difícil jugar ahí la Copa América porque sería una mancha muy fuerte y un gran riesgo. Nosotros esperamos jugar la Copa ahí y por eso modificamos el calendario de estos partidos para que las fuerzas del gobierno estén todas abocadas a la situación social existente. Ojalá que se encuentre la paz", expresó Belloso con claridad.

El funcionario del ente que rige el fútbol en nuestro continente aseguró que están en constante contacto con Ernesto Lucena, ministro del Deporte, haciendo seguimiento a las situaciones sociales que tienen convulsionado al país desde el pasado 28 de abril cuando comenzó el paro nacional.

Belloso, por ahora, no se pone plazos para pensar en una decisión radical en cuanto a un cambio de sede para Copa América. Así dijo que "estamos muy sobre la hora para cambiar. Toda la planificación de la Copa América lleva más de un año porque se iba a jugar en 2020. Hace más de un año venimos invirtiendo y trabajando, con las sedes listas, con obras y mejoras hechas y sería muy desafortunado tener que hacer algún cambio. Esperamos tener paz en Colombia a través del diálogo".

Todo el discurso de Belloso fue cargado de optimismo e incluso, más allá de las cifras de la pandemia del coronavirus, aseguró que aún no se descarta tener aficionados en las tribunas para la Copa América. "No vamos a descartarlo porque hay muchos eventos que han sido creativos y han generado alternativas para poder ser acompañados por algo de público. La expectativa nuestra no va más allá del 30 por ciento del aforo de venta. Es como si en una mesa de diez comen tres. El riesgo es mínimo. Hay variables. Podría comprarse el ticket teniendo un PCR negativo o vacunado, etc.. Igualmente siempre todo dependerá de lo que digan los organismos de salud de cada uno de los países", finalizó el secretario de Conmebol.