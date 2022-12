Leonel Álvarez, de ídolo a personaje poco querido por los hinchas de Atlético Nacional

El técnico antioqueño se atraviesa en el camino del cuadro verde en la Copa Libertadores 2019, sentado en el banquillo de Libertad, de Paraguay. Acá, las razones de un divorcio total.

Para los hinchas de Atlético Nacional es imborrable el gol definitivo de pena máxima que convirtió Leonel Álvarez contra Olimpia, de Paraguay, y que le dio al equipo su primera Copa Libertadores, en El Campín de Bogotá, en 1989.

Publicidad

Leonel debutó como futbolista con el Medellín en 1983 y jugó allí hasta el 87, año en el que pasó a Nacional e hizo parte del equipo que obtuvo el tan anhelado torneo internacional (también ganó la Copa Interamericana).

A pesar de su pasado en ‘el poderoso’, el mediocampista se ganó el cariño de la hinchada ‘verdolaga’ por su entrega en la cancha, especialmente en los reñidos clásicos de finales de los 80 y principios de los 90 frente a Millonarios y América.

Sin embargo, ese aprecio y respeto con el nacido en Remedios, Antioquia, se fue acabando en la última década al punto de convertirse en rechazo por cuenta de su nuevo rol como entrenador.

Vea acá: Juan Carlos Osorio es acusado por pedir supuesta comisión en fichaje de jugador a Nacional

Publicidad

Álvarez colgó los guayos y se sentó en los banquillos de Pereira, América, Deportivo Cali y hasta de la Selección Colombia, pero su mayor éxito lo tuvo nada menos que en el Medellín, con el que consiguió dos títulos. Esto, no obstante, no fue la única razón del divorcio.

Así, el año pasado, antes de confirmar a Paulo Autuori como DT, su nombre apareció en la baraja de los candidatos para suceder al argentino Jorge Almirón, pero la barra ‘Los del Sur’ se manifestó en contra de su arribo.

Publicidad

“Se acabó el tiempo de Almirón. Además de muchas otras cosas incomprensibles, no se pueden perder dos finales y quedar por fuera de la Libertadores contra Tucumán. Esto es Nacional y acá se deja la vida. Directivos: Leonel Álvarez no es bienvenido para Los del Sur”, escribió en aquel momento la barra en su cuenta de Twitter.

“Desde el 2004 para acá, se ha identificado con el Medellín. Leonel habló mal de Nacional en las ruedas de prensa, dijo en un entrenamiento que al equipo lo favorecían los árbitros y para terminar de completar demandó al club por el caso de Marlos Moreno. Entonces, ¿qué clase de jugador que se identifica con su club cumple con todo lo que acabo de mencionar y pretende dirigir el equipo?”, aseguró un vocero de ‘Los del Sur’.

Para el periodista Wbéimar Muñoz Ceballos, quien ha seguido de cerca a los equipos de Antioquia durante varios años, la percepción que tienen de Leonel los hinchas de Nacional obedece a una cuestión generacional.

Lea también: Jorge Luis Bernal le respondió a Luis Fernando Suárez: "No entreno a mis jugadores para que finjan lesiones"

Publicidad

“Quienes asistieron a la Copa Libertadores del 89, cuando Leonel marcó el gol de la victoria en una definición tan dramática, lo recuerdan con mucho cariño. Pero las nuevas generaciones lo ven como un técnico que ganó títulos con el Medellín, lo identifican con la otra vereda”, le contó Muñoz a GolCaracol.com.

De otra parte, Andrés 'Pote' Ríos, reconocido hincha del cuadro verde y periodista de profesión, explicó las razones por las que él considera que la hinchada no lo aprecia, aún cuando contribuyó en la obtención de un título con tanta importancia como la primera Libertadores.

Publicidad

“Cuando Leonel hizo su tránsito en el Medellín –y no es porque haya ido a Medellín porque grandes de la historia del club como ‘El Bolillo’, Juan José Peláez y Pedro Sarmiento lo hicieron sin problema– no supo manejar muy bien la situación. Tuvo comentarios desobligantes hacia Nacional, hacia la institución, una vez se metió a la barra popular del Medellín a tocar los tambores y eso no gustó para nada en la hinchada de Nacional. Hay gente que lo considera ídolo, y es respetable, pero en mi caso ya no”, indicó 'Pote' Ríos.

Con respecto a la posibilidad que tuvo de dirigir al equipo el año anterior tras la salida de Almirón, el comunicador indicó que “el club nunca evaluó su nombre ni tuvo en cuenta su hoja de vida, lo sé de buena fuente, y desde mi perspectiva creo que fue porque es un técnico complicado. De la mayoría de los clubes ha salido mal, sale demandando, agarrado con las instituciones, no es del perfil del club. Por eso este partido con Libertad tiene ese tinte de que vamos a enfrentar a Leonel, aunque también estarán Macnelly y Alex Mejía”, finalizó.

Este jueves, se vivirá un nuevo capítulo de la relación entre la afición de Nacional y Leonel Álvarez, actual entrenador de Libertad, de Paraguay, cuando se vean las caras en el estadio Nicolás Leoz, por la fase 3 de la Copa Libertadores.

Y eso, que falta el juego de vuelta en el Atanasio Girardot, donde seguramente va a estar candente y con un ambiente de alta tensión.

Publicidad