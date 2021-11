Linda Caicedo: "Cali no vino a competir, sino a ganar y ser campeón de Copa Libertadores Femenina"

Comienza una nueva ilusión para el Deportivo Cali. Luego de haberse coronado campeón de la Liga colombiana femenina, es momento de brillar en la Copa Libertadores Femenina, donde se verá las caras contra Alianza Lima, Real Tomayapo y Universidad de Chile, en fase de grupos, rivales nada fáciles, pero tampoco imposibles de superar.

Por eso, con el fin de dejar en alto el nombre del país, el club 'azucarero' se reforzó con nombres de jerarquía y experiencia como Daniela Montoya, Tatiana Ariza, Lorena Bedoya, entres otras jugadores. No obstante, sabe que, entre sus filas, tiene una verdadera joya, llamada Linda Caicedo, quien, a sus 16 años, dejó de ser promesa para convertirse en realidad.

La futbolista está haciendo su propia historia y, día a día, escribe una página dorada. Ya ganó dos títulos de Liga, se hizo un lugar en la Selección Colombia y, ahora, quiere conquistar el continente, tal y como se lo contó a Gol Caracol, exponiendo que el conjunto vallecaucano tiene argumentos de 'peso' no solo para dar la pelea, sino para ser campeón.

Su primera Copa Libertadores Femenina, ¿Qué significa?

"Es muy grato estar en el torneo. Espero hacer un buen debut y firmar una buena presentación en cada uno de los partidos que disputemos. Ahora, lo tomo como un torneo internacional y no como si fuera mi primera vez. Obviamente, hay ansiedad por jugar, pero con calma y tranquilidad."

¿Hay cierta presión por ser la figura del equipo?

"Siempre se espera lo mejor del equipo, no tanto a nivel individual. Todas tenemos que dar lo mejor para lograr el objetivo que es ser campeonas. Además, se debe tener en cuenta que en un torneo internacional, cada uno de los clubes se prepara de la mejor manera, así que hay que jugar bien, estar en un alto nivel, con humildad y las cosas claras."

En lo personal, ¿Ya maneja mejor esa ansiedad?

"(Risas) Es normal tenerla, siempre me pasa antes de jugar cualquier partido. Ahora, el debut es diferente en cualquier torneo. Quizá unas cuantas horas previas al partido de este jueves, me calmaré un poco, pero ansiedad simpre tengo y más bajo estos contextos tan importantes."

Publicidad

¿Cómo llega el grupo?

"Bien, con refuerzos importantes, humildad y ganas de trabajar. Queremos obtener excelentes resultados, dejar una buena imagen y lograr grandes cosas para obtener una mejor liga en nuestro país entonces, claramente, hay mucha presión, pero hay que saberla llevar para tener un gran torneo y lograr el objetivo."

Hablando de refuerzos, Daniela Montoya, Lorena Bedoya y Tatiana Ariza, de gran experencia, son algunos. ¿Le han dado algún consejo?

"Son jugadoras de experiencia y mucha carrera futbolísticas. Hay que venir a disfrutar y ellas llegaron para aportar, sin presión, solo a dar su grano de arena y aprender. Todas queremos gozarnos esta experiencia, pero siempre con mucha responsabilidad y sabiendo que tenemos un objetivo, respetando reglas que hay en la interna del grupo."

Manuela Pavi era una de las piezas importantes del equipo y sufrió una delicada lesión, ¿Qué pierde Cali con su baja? ¿Le dedicaría algunas palabras?

"Es una baja importantísima. Uno a veces no entiende por qué pasan ciertas cosas. La idea es que se recupere porque la considero como mi dupla y 'panita' adentro y afuera de la cancha. Le deseamos que pueda volver pronto. Los buenos resultados que consigamos serán por ella. Espero que todo salga bien. Manuela está pendiente de nosotras y nos sigue transmitiendo mucha alegría antes de cada partido."

Alianza Lima, Real Tomayapo y Universidad de Chile serán sus rivales. ¿Qué han analizado de ellos?

"Lo que nos habla el cuerpo técnico en el día a día es información que nos sirve bastante. Previo a cada partido, recibiremos noticias de cada uno de ellos. Simplemente, será esperar, ultimar detalles, corregir una que otra cosa y siempre salir a hacer un buen partido, dominando el juego desde el inicio."

¿Cuál es el diferencial del Deportivo Cali?

"La unión y solidaridad que hay adentro del campo y afuera de él. En la cancha, cada quien tiene su rol, pero a veces lo podemos cambiar y sale muy bien entonces esa visión de juego de nosotras y la inteligencia para leer los partidos también ayuda, entendiendo en qué momento atacar y en cuál hay que defender. Eso es fundamental y nos caracteriza."

Huila fue campeón y América, finalista. ¿Sienten la obligación de superar o igualar esto?

"La gente siempre piensa en lo que hicieron Huila y América, que fue importante y uno quiere lograr mucho más, pero no hay responsabilidad, ya que cada quien viene a lograr su objetivo y a hacer sus cosas. Queremos disfrutar de este torneo y con el sueño de hacer grandes cosas. No venimos a competir, sino a ganar y ser campeonas. Hay que exponer nuestro juego y no estar pendiente de lo que hacen o hicieron otros."