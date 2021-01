Los colombianos de Boca Juniors, dentro de los mejores calificados en el frío empate 0-0 con Santos

Fue un partido discreto el que jugaron Boca Juniors y Santos , por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores . El 0-0 no tuvo grandes destacados, pero al menos los nuestros ‘no se rajaron’.

Fabra y Villa fueron inicialistas en el once de Miguel Ángel Russo. De otra parte, Cardona ingresó en el segundo tiempo, al minuto 63, y le dio un aire al frente de ataque de los ‘xeneizes’.

Para el diario ‘Olé’ solamente hubo tres jugadores con calificación alta, de siete puntos apenas; Esteban Andrada, Carlos Izquierdoz y Carlos Tévez fueron los que mejor puntuaron.

Así calificaron a los jugadores colombianos de Boca Juniors:

Frank Fabra : (6 puntos) “Se contuvo de pasar al ataque, por lo menos en los primeros 45’. Marinho, el delantero que jugó por su sector, lo obligó a proteger más de lo normal su lateral. Alternó buenas y malas en la marca. En la última del partido la hizo bien, se mandó al ataque y su centro no le llegó a Ábila. Buen taco para Villa”.

Sebastián Villa : (6.5 puntos) “Recuperó y combinó bien con Tevez: su remate dio en el travesaño, aunque cobraron offside. Arrancó picante por la izquierda, enseguida metió un buscapié que no se metió de milagro. Sus primeros 25’ fueron muy buenos, luego no tomó buenas decisiones. En el ST la tocó muy poco (venía de jugar los 90’ vs. River), salvo un centro a Jara en el final”.

Edwin Cardona : (6 puntos) “Se paró en el medio al lado de Capaldo, apenas más adelantado. Perdió una pelota y fue contraataque de Santos. Remató sin fuerza al arco (controló el arquero). Recuperó, trasladó y puso a Wanchope delante del arco”.