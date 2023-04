Luciano Pons le dio con toda al arbitraje tras perder 2-1 con Nacional: "Nos robaron otra vez"

En el estadio Parque Central de Montevideo, en Uruguay, Independiente Medellín fue en búsqueda de recuperar los puntos que cedió en su debut en casa contra Internacional de Porto Alegre. El rival a vencer fue Nacional, sin embargo, los 'charrúas' no se las puso fácil y en la última acción del encuentro se llevó la victoria con un polémico gol.

El 'poderoso de la montaña' no tuvo la mejor de sus noches en su segunda salida en la Copa Libertadores. Medellín arrancó perdiendo por un gol de Gastón Pereiro, quien aprovechó un rebote del golero Luis Vásquez. Para la segunda parte tuvo más iniciativa y lo igualó con un tanto de cabeza de Luciano Pons. Cuando parecía que todo quedaba en empate, en el 90+5', Fabián Noguera le dio la victoria a los locales, en una anotación que fue precedida por una evidente mano de Bruno Damiani.

Todo el mundo en el DIM reclamó y el partido terminó con calentura y hasta gresca entre jugadores y cuerpo técnico de ambas escuadras. Uno de los más enfadado en el equipo antioqueño fue Pons, que en zona mixta no se guardó nada. "Vimos fotos y videos después del partido y es claramente mano y no entendemos cómo no se cobra”, dijo el delantero argentino.

Y es que si bien la mano no fue del autor del gol, para el atacante del rojo de la montaña' "fue mano clara. Estoy al lado de Luis Vásquez (arquero) y si la pelota no pega en la mano, le quedaba para agarrarla".

Pero a medida que seguía refiriéndose a la jugada en particular y a lo sucedido, las palabras de Pons fueron subiendo de temperatura y señaló al árbitro argentino Darío Herrera. "Me parece que estaba comprado. Había mucha gente al lado del VAR y eran todos de Nacional, mientras que de nosotros nadie. ¿Cómo puede ser que pase eso?", sentenció.

Pons no paró, y por el contrario, se lanzó contra la mismísima Conmebol, ya que según él "se molestan cuando uno habla mal de ellos, pero el partido pasado nos robaron y hoy nos pasa de vuelta. Si quieren que no juguemos que sean claros, no venimos a pasear".

Luciano Pons y su gresca con el banco técnico de Nacional al terminar el encuentro

“Había una persona en el banco de suplentes, me dijeron que era su segundo preparador físico, insultando todo el tiempo, diciendo que éramos unos cagones, uno me puteó a mi madre y me dijo que me esperaba en el túnel para pelear. Cuando finalizó el partido lo fui a buscar y en ningún momento apareció”.