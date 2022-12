Luis Carlos Perea: "En la final de la Libertadores de 1989 no solo éramos paisas, éramos Colombia"

El que fuera defensa del equipo de Atlético Nacional campeón del torneo continental más importante de América (hace 30 años), rememoró algunos aspectos de aquella gesta.

Este viernes, Luis Carlos 'Coroncoro' Perea, férreo zaguero antioqueño que no solo jugó dos mundiales (Italia 1990 y EE.UU 1994), sino que fue parte del Atlético Nacional campeón de la Copa Libertadores en 1989 conversó con 'Blog Deportivo', de ' Blu Radio' sobre cómo se vivió en el país aquél logro.

Primero, dejó en claro que el hecho de que aquella final se disputará en Bogotá no mermó en lo absoluto el efusivo ambiente 'verdolaga': "El recibimiento, más que sorpresivo, fue apoteósico. La gente se concentró por montones en la calle para abrazarnos. El ambiente no solo fue espectacular en Medellín, sino también en Bogotá", dijo.

Perea también se aventuró a dar un motivo por el cual recibieron tanto apoyo pese a estar lejos del Atanasio Girardot: "Muchos pueden creer que en Bogotá quedaron 'ardidos' porque eliminamos a Millonarios en cuartos de final, pero no, porque en ese partido nosotros no solo éramos paisas, éramos toda Colombia", aseguró el exdefensor.

Asimismo detalló cómo vivió la tanda de penales, en la que él erró su cobro. " Era muy complicado, no solo por el penal en sí, sino por la responsabilidad que uno tiene. En un momento así (después de tantos intentos) uno no puede decir 'mejor yo me quito y no cobro'".

'Coroncoro' Perea jugó un total de 137 partidos con la camiseta verde, divididos en dos etapas de dos años cada una. (1988-1990 y 1996-1998).

