Luis F. Montoya contó que Bianchi le pidió disculpas, luego de la final Boca vs. Once Caldas

Todo esto luego de que el técnico argentino, en el 2004, tras perder la Copa Libertadores a manos del elenco colombiano, no fuera a recibir la medalla de subcampeón “porque no sabía que le daban al segundo”.

Carlos Bianchi es uno de los técnicos más reconocidos y ganadores de Boca Juniors. Sin embargo, en 2004 se vio derrotado por el Once Caldas dirigido por Luis Fernando Montoya, y dejó una frase polémica.

"No sabía que al segundo le daban medallas… Como es la primera vez que perdemos", dijo aquella vez el extécnico argentino, algo de lo que luego tendría que disculparse.

Montoya contó a ‘Soy Deportes’, que "Bianchi tenía una persona allegada jugando en Medellín y estuvo visitándola. Entonces vino y me visitó en mi casa y me dijo: 'Profe, vengo a pedirle disculpas por no recibir la medalla del subcampeonato, pero ese día tuve inconvenientes familiares también”.

Además, el colombiano confesó cual fue su respuesta: “No se preocupe porque ese segundo no es fácil para cualquiera, más para ustedes que vienen ganando todo. No es fácil perder para un técnico, lo entiendo".

Por último, Luis Fernando Montoya señaló que le guarda mucho respeto y admiración a Carlos Bianchi.

"Ese día que vino Carlos Bianchi a mi casa nos sacamos una foto, pero ¿saben qué? No la tengo. Me gustaría conseguir esa foto para tenerla conmigo de recuerdo. Él es todo un señor. Hay que aplaudirlo”, finalizó el técnico campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas, en aquel diciembre de 2004.