Luis Fernando Montoya: “El equipo con pretensiones en la Libertadores no puede perder de local”

El técnico campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas en 2004 habló del mal arranque que tuvieron América, Junior y Medellín en la fase de grupos del torneo continental.

El comienzo de los equipos colombianos en la Copa Libertadores es desalentador. América, Junior y Medellín perdieron sus primeros juegos de la fase de grupos y en condición de local.

El martes, los ‘escarlatas’ perdieron 2-0 con Gremio, en el Pascual Guerrero, y a la misma hora ‘el poderoso’ cayó 2-1 con Libertad, de Paraguay, en el Atanasio Girardot.

Un día después, el turno fue para los ‘tiburones’ que sucumbieron frente al Flamengo, vigente campeón de América, y fueron derrotados 2-1, en el Metropolitano.

Las tres derrotas constituyen el peor arranque de los nuestros en los últimos tres años, pues desde 2017 no se registraba un comienzo sin puntos.

Así, una voz autorizada como la de Luis Fernando Montoya, técnico campeón de la Libertadores con Once Caldas en 2004, habló este jueves con GolCaracol.com y dio a conocer su opinión al respecto.

Para ‘el profe’ Montoya, el jugador colombiano tiene condiciones para competir de igual a igual con cualquiera, pero debe mejorar en la parte mental si quiere ser protagonista en las competencias internacionales.

¿Cómo vio el arranque de los equipos colombianos en la Libertadores?

“Lo de Medellín, América y Junior no me deja tranquilo, porque pienso que en la Copa Libertadores, el equipo que tenga pretensiones no puede perder de local, tiene que, como mínimo, empatar, pero no puede empezar perdiendo”.

¿A qué le atribuye este mal comienzo?

“El futbolista colombiano debe tener la cabeza mejor puesta, tiene grandes condiciones futbolísticas, tiene muy buena técnica, ha mejorado mucho en la parte táctica, pese a que debemos seguir mejorando, pero en la parte mental siempre miramos al rival y de acuerdo el rival, levantamos el nivel o bajamos el nivel. Cuando usted juega internacionalmente, no puede pensar en eso. Tiene que pensar que hoy en día todo el mundo se conoce y sabe qué hace cada uno de los equipos. Hay que sacar lo mejor y dar mucho más cuando se juega de local”.

¿Usted cree que el nivel en Colombia es bajo o que el de Brasil es muy alto?

“Si el nivel del brasileño es tan alto, el colombiano no se puede quedar atrás, nosotros no estamos relegados. No nos podemos igualar a Brasil, pero sí por ahí cerquita, no podemos perder tanto con ellos. Lo digo por experiencia, yo fui a Sao Paulo y en el Morumbí, con más de 70 mil aficionados, me tocó saber que al jugador hay que ubicarlo, hay que pedirle más y él es capaz de conseguir grandes cosas si se lo propone. A veces la parte técnica y táctica es buena, pero hay que poner otro ingrediente que es el control emocional y la fortaleza mental”.

Si bien esto recién empieza, ¿qué deben hacer los clubes para tener una mejor participación en estos torneos continentales?

“Pienso que los futbolistas que han estado en Europa y que regresaron a vivir al país, como Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes y el mismo Elkin Soto, tienen ese enlace y pueden estar llevando a los clubes conocimientos, y que los clubes los tengan a ellos como enseñanza para los jugadores que vienen jóvenes. En otras palabras, sería como un estilo de mánager. Y preparar una cantidad de técnicos que tengan conocimientos de lo que se está haciendo en Europa”.

