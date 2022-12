Luis Fernando Suárez: “Es un marcador demasiado largo para lo que hizo Junior en el partido”

El técnico del equipo barranquillero habló en rueda de prensa, luego de perder 3-0 frente a Palmeiras y quedar eliminado de la Copa Libertadores.

Luis Fernando Suárez, entrenador del Junior, habló en rueda de prensa de la eliminación del elenco ‘tiburón’, de la Copa Libertadores y señaló que el resultado de 3-0 contra Palmeiras le parece abultado.

“Me queda la sensación que es un marcador demasiado largo, para la propuesta que hizo Junior, que aunque se podría perder me parece que no con una ventaja tan grande, nosotros hicimos un esfuerzo para que esto no fuera un marcador tan grande”, dijo el timonel de los barranquilleros.

Por otra parte, señaló que su equipo cayó emocionalmente con el primer gol del Palmeiras, lo que ayudó a los brasileños a marcar dos tantos más.

“Dimos espacios y ellos lo aprovecharon bien, después de eso me parece que el equipo emocionalmente cayó mucho y dio para el tercero”, agregó.

A falta de dos fechas por jugar en la Copa Libertadores, Junior quedó eliminado, pero tendrá que enfrentarse a San Lorenzo y Melgar.

