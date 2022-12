Luis Yanes: “Junior irá por su partido, pero Santa Fe no regalará nada, estoy convencido de eso”

Luis Yanes tuvo sus recordados pasos por Independiente Santa Fe y Junior y es voz autorizada para hablar de ambos equipos.

Y a propósito del partido que tendrán ‘cardenales’ y ‘tiburones’, este martes, desde las 5:15 p.m., en Ecuador, por el último duelo de la fase de grupos de Copa Libertadores, analizó ambas escuadras en charla con GolCaracol.com.

Además, Yanes se refirió a los trabajos que realizan Luis Amaranto Perea y Harold Rivera, en Junior y Santa Fe, respectivamente.

¿Cómo ve que llega Junior a este partido?

“Muy bien juega Junior, me gusta las transiciones de defensa a ataque, saliendo con mucha posesión, muy bien, esa posesión en Junior no se veía y ahora que la hacen les va a dar muchos resultados. Como equipo grande tiene grandes recambios y eso da oxigenación y hace que en la parte ofensiva no tenga baches”.

¿Y la actualidad de Santa Fe?

“Santa Fe yo no sé, todos quedamos golpeados, y dio la sensación contra River Plate que había momentos en los que pareciera que no querían ir por el partido, se enfocaron mucho en lo del arquero y por momentos se vieron sin chispa, sin esos cambios de ritmo para un partido tan importante. Los goles fueron muy temprano y algunas desconcentraciones y a veces uno le da un poco de dolor, porque teniendo buen equipo y que no puedan lucirse en esos partidos tan importantes de Copa Libertadores”

¿Ve entonces ganador al Junior de esta serie?

“Lo que pasa es que ya Santa Fe jugará con Junior, se conocen, son los mismos jugadores, han disputados varios partidos, con técnicos que plantean el partido muy similar, ahí el tema está en que empiezan a marcar la diferencia aquellos jugadores que logren asociarse mas rápido, quiero decir que Junior irá por su partido, pero Santa Fe no regalará nada, estoy convencido. Y Santa Fe sabe que tiene que dejar una buena imagen. Eso sí, de visita los dos porque no es en Colombia. Yo supongo que Junior igual irá a demostrar porque está en buen momento y con chances”.

¿Cómo ve el proceso como técnico de Amaranto Perea?

“Me parece un gran técnico la verdad, yo lo veo dirigiendo, las decisiones que toma, la oportunidad que le ha dado a más de uno y sigo insistiendo que el profe Amaranto es buen técnico porque tiene la escuela de Europa y con eso tiene el manejo de grupo. Trata de darle a entender a los jugadores que se las crean, y muy pocas veces lo vemos salido de los chiros, va perdiendo lo veo ahí bien, y busca soluciones, dándole vueltas en la cabeza, pero muy bien”.

Usted que fue delantero, ¿qué decir de Miguel Ángel Borja, figura de este Junior?

“Goleador, importante, distinto, muy enfocado, apoya, yo noto que él es un líder muy positivo para el grupo, y como goleador la que le ponen las mete, y lo ha demostrado, con buenas definiciones”.

¿Qué cree que le pasó este semestre a Harold Rivera?

“Es muy buen técnico, él viene de la camada nueva dándole un enfoque positivo al fútbol colombiano, me gusta porque encuentra un equipo y le da continuidad, lastimosamente le ha costado lo de los recambios, pero sé de la capacidad que tiene, y es muy buen trabajador. Yo digo que Santafecito quedó muy golpeado con River Plate, y el profe tiene que volver a creérsela y pasar esa energía positiva”.