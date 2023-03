Macalister Silva: “No es el resultado que queríamos, pero seguimos en un torneo internacional"

Millonarios cayó 3-1 a manos de Atlético Mineiro, este miércoles, y con eso quedó eliminado de la Copa Libertadores. Sobre el partido habló el capitán David Macalister Silva, quien dio su opinión de lo que se viene para el equipo azul.

“Agradecerle a los hinchas que vinieron hasta acá, lastimosamente no es el resultado que queríamos, pero seguimos en un torneo internacional, y lo afrontaremos al máximo. En el grupo tenemos que tener claro que esto no queda acá, no se queda en las victorias y tampoco en las derrotas”, afirmó de entrada.

Luego, Silva hizo un llamado a apoyar en la Copa Sudamericana, y no quitarle mérito a lo conseguido por Millonarios.

“Queríamos el grupo de Libertadores, pero hay que ver las cosas buenas. Tuvimos unas claras que no concretamos, esto nos va enseñando cosas, que tenemos que alguna sacar más provecho a la localía, pero estamos en un torneo internacional”, aseveró.

Por otra parte, el técnico Alberto Gamero también asistió a la conferencia de prensa para analizar lo que fue la presentación de sus dirigidos.

“Después de la amarilla a Juan Carlos Pereira mermó su nivel, no es fácil en esta clase de partidos y más donde Mineiro acumula mucha gente, tenían muchos jugadores por dentro. También me di cuenta que además de la amarilla de Pereira, necesitábamos un jugador más punzante en ataque y Jader Valencia entró bien”, mencionó.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero:

*Los problemas defensivos de Millonarios

“Mineiro es un equipo que además de todo tira muchos balones aéreos y verticales. En los goles nos complicaron esos balones y mucho más en la pérdida. La mayoría de posibilidades de ellos fueron en una contra”.

*Lo que hay por mejorar

“Nosotros no podemos tapar el cielo con un dedo, nos están filtrando a las espaldas, ayer lo trabajamos. Cada error que vemos intentamos corregir, mejorar. Se mejora en los entrenamientos y nos estamos dando cuenta que está pasando”.

Acá las declaraciones de Álvaro Montero en 'ESPN':

"Los goles de ellos vinieron con virtud de ellos y alguna desatención de nosotros. Competimos de buena manera, hay que apostarle a la Sudamericana, competir de buena manera y llegar a instancias importantes. Creamos situaciones de gol, con nuestras posibilidades".

Así quedaron los cupos de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, en 2023:

Copa Libertadores

Atlético Nacional

Deportivo Pereira

Independiente Medellín

Copa Sudamericana

Santa Fe

Tolima

Millonarios

Aún no están definidos los grupos de los dos certámenes, ya que el sorteo de los dos torneos será el próximo lunes 27 de marzo.