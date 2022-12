Macnelly Torres: “Colo Colo está motivado y sabemos que será un rival difícil"

El volante de Atlético Nacional se refirió al juego que enfrentará este jueves a las 7:30 p.m. contra el equipo chileno, en la última jornada del grupo B de la Copa Libertadores.

Atlético Nacional, con nueve puntos es el líder, mientras que los Colo Colo es segundo con siete unidades, las mismas que Delfín, que visitará al colero Bolívar, que suma cinco enteros.

Dicho panorama hace que el duelo que se va a vivir en el estadio Atanasio Girardot prometa emociones y un buen espectáculo en general, para los hinchas que lleguen al escenario deportivo.

“Colo Colo es un equipo copero y que tiene jugadores importantes, de talla internacional. Es un equipo interesante por la nómina y por el juego. Además, tiene la responsabilidad y el compromiso de sacar un resultado, porque detrás tiene la hinchada más grande del país. Lo conozco bien y sé que la hinchada y el equipo tienen la ilusión de clasificar, pero lo mismo pasa con Nacional. Son dos grandes que quieren seguir”, aseguró Torres en entrevista con el diario chileno ‘La Tercera’.

El jugador cafetero, quien pasó por el equipo austral entre 2008 y 2010, no ocultó su simpatía por ‘El Cacique’, pero dejó en claro que este jueves saldrá por la victoria con el elenco verde.

“Es importante que a uno lo recuerden por buenos hechos y por buen comportamiento. Sentí el cariño de la hinchada colocolina y me llegó al corazón ahora cuando jugamos en Santiago. Pero estoy centrado en este partido crucial y así lo tomo. Siempre les devuelvo mi cariño, pero ahora me debo a Nacional, un equipo con el que he ganado muchas cosas”, aseguró el volante creativo.