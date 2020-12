Marcelo Gallardo le respondió a Edwin Cardona: “No sé cuántos quieran jugar una final contra River”

La respuesta de Marcelo Gallardo ante las palabras de Edwin Cardona sobre una nueva final entre Boca Juniors y River Plate en la Copa Libertadores, no se hicieron esperar.

"Hay mucho morbo, mucho en juego, no sé cuántos tienen esa cosa sincera. Se puede hablar, pero no sé cuántos quieren jugar ese partido otra vez. Nosotros apuntamos a la final, no sabemos si nos va a dar. No sé cuántos quieren una final de este tamaño nuevamente, a mí me encanta, no le escapo a eso”, aseguró de entrada el técnico de River Plate en rueda de prensa.

Y es que el mediocampista colombiano del cuadro ‘xeneize’ aseguró en la semana tener ganas de “revancha”, después de que no pudo estar en la recordada final de 2018; la cual terminó llevándose el conjunto dirigido por el ‘Muñeco’.

Sin embargo, más allá de afirmar que le huye a ese hipotético partido, Marcelo Gallardo también quiso enviar un mensaje para quienes ansían ver de nuevo a los dos equipos más importantes de Argentina luchando por el trofeo de clubes más codiciado del continente.

“Sería una falta de respeto creer que vamos a llegar a la final cuando todavía quedan rivales tan duros por sortear. Hablar hoy de eso me parece injusto con los otros. Si se da, bienvenida sea", finalizó.

