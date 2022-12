Independiente Santa Fe y River Plate igualaron sin goles, este jueves, en La Nueva Olla, de Paraguay. Tras finalizar el compromiso, Marcelo Gallardo atendió a los medios en rueda de prensa virtual, como ya es costumbre.

Adrián Ramos y un mensaje claro: “Mientras esté la opción de clasificar la vamos a pelear”

Publicidad

El entrenador argentino no ocultó desazón tras el empate contra los bogotanos, sin embargo, resaltó el gran trabajo de sus dirigidos dentro del terreno de juego.

"Nos vamos con un poquito de bronca, pero satisfechos por el rendimiento del equipo. Tengo que remarcar que los jugadores jugaron un muy buen partido", inició.

Además, agregó que: "Tuvimos situaciones claras, dos tiros en los palos. En líneas generales creo que el equipo cumplió una muy buena función".

Atlético Nacional no pudo traer la victoria de Paraguay, pero sí volverá vacunado contra el COVID-19

Publicidad

Y también hizo énfasis en las opciones de gol que tuvo el equipo de la 'banda cruzada' durante los 90 minutos y que pudieron darle los tres puntos a los del sur del continente, sin quitarle mérito a los 'leones'.

"La explicación está en la eficacia, de no haber podido convertir las situaciones que tuvimos. No sufrimos, salvo el contragolpe con la atajada de Armani. Es un duro rival, difícil. Tuvimos el control del partido y las jugadas claras. La desilusión es no convertir las jugadas que te llevan a ganar el partido", concluyó.

Publicidad

Ahora, River Plate tendrá que visitar a Junior de Barranquilla , en sede aún por definir, y Santa Fe enfrentará a Fluminense, en el Maracaná, por la cuarta jornada.

Harold Rivera: “Santa Fe y River son dos equipos que manejan un estilo parecido en la presión e intensidad"

En el Grupo D, los brasileños marchan en la primera casilla, seguido por los argentinos que perdieron el liderato por los goles a favor. Terceros se encuentras los 'curramberos', quienes aventajan al 'expreso rojo' por los tantos anotados.