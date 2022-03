Mario Vanemerak: “Contra Fluminense, Millonarios no debe perder la cabeza y ser ordenado”

Millonarios está en Brasil, listo para buscar la remontada frente a Fluminense, por la vuelta de la segunda previa de la Copa Libertadores, luego de perder 2-1 en la ida, en El Campín de Bogotá. Hay optimismo, pero también se abe que no es fácil, tal y como afirmó Mario Vanemerak.

El exfutbolista argentino, con recordación en el equipo ‘embajador’, atendió a GolCaracol.com para hablar de lo que será este compromiso, el martes, desde las 7:30 p.m.

Además, Vanemerak se refirió a la actualidad del elenco dirigido por Alberto Gamero, siendo el líder en la liga del fútbol colombiano, de la importancia de Álvaro Montero y hasta de Arnoldo Iguarán, quien ahora hacer parte del cuerpo técnico.

¿Qué decir del partido de ida contra Fluminense?

“Lo que hablamos de la experiencia, Millonarios tuvo buenos minutos, hizo el gol y luego la infantil expulsión de Eduardo Sosa, se deja caer en la tentación, en la provocación. Hubo tres cosas en el partido, la expulsión que perjudicó, luego Fluminense cogió la pelota, empatan, y ya en el segundo tiempo es otro cuento y viene el penalti, donde vos tienes que tener esa determinación para liquidar el partido. Ya luego cuando uno no puede ganar, pues intentar no perder, buscar el empate”.

¿Cómo lo ve para el partido de este martes, en Brasil?

“El parrido en Brasil va a ser muy duro, Millonarios no debe perder la cabeza, el partido hay que manejarlo con tranquilidad, pero una cosa es tranquilidad y otra pasividad. Cuando me den la opción, meter el gol, ya no vale gol de visitante, con un gol vamos a penales que también es una paridera. Fluminense con solo el hecho de no estar en altura son felices, eso se notó acá, ahora, a pesar de que van ganando, van a buscar el partido de una por eso Millonarios debe ser ordenado, táctico y tranquilo, tomar muchas precauciones”.

¿Cómo ve a Millonarios en la liga del fútbol colombiano?

“Bien, digamos Millonarios ha venido de menos a más, los primeros cuatro o cinco partidos había dejado dudas, llevaba un partido sin goles, luego encontró la ruta contra Cali, y ahí empezó una seguidilla ganando muy bien, los dos últimos con titular alterna, con Jaguares y Cortuluá, pero en general el equipo encontró un equipo y un equilibrio, porque todos saben qué hacer dentro del campo de juego, igual el torneo es muy parejo”.

Volvieron al gol y preciso comenzó a trabajar Arnoldo Iguarán, ¿eso influyó?

“Sin ninguna duda, con la presencia no más significa mucho, es un exjugador que representa mucho para el fútbol colombiano y Millonarios, yo siempre he dicho que hay que hacerle una estatua. Él sabe y eso le ha ayudado a todos lo muchachos, es importante y empezó Millonarios a hacer goles, porque no hay que depender de un solo jugador”.

¿Cómo ve a Álvaro Montero, liderazgo y seguridad en el arco?

“La presencia de Montero ha sido fundamental porque Millonarios había tenido muchos problemas con los arqueros, por los errores, él también ha tenido, pero en líneas generales ha sido clave, con puntos que tienen importancia. Se ve que la experiencia de donde ha estado, con Tolima, le ha servido mucho y es un arquero que te gana partidos porque no te saca la pelota cuando vas ganando, sino cuando ‘las papás queman’. Transmite seguridad y tranquilidad”.

¿Para qué está este plantel de Millonarios?

“Millonarios será un equipo que va a clasificar y estará ahí arriba, ya cuando vienen los partidos cruzados, que ahí es donde digo que necesitamos jugadores de experiencia y jerarquía, eso nos pasó en la final con Tolima, luego nos pasó en los cuadrangulares, ahí es donde falta. Es una nómina que estará peleando, pero ya cuando entramos a la recta final ahí si lo veo con un poquito de falta de experiencia”.