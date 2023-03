Mario Vanemerak: “Millonarios debería ganar contra U. Católica, pero la Libertadores es otro cuento”

Millonarios tiene una cita en El Campín, este jueves, cuando reciba a Universidad Católica, de Ecuador, en el partido de vuelta de la fase previa 2 de la Copa Libertadores . En la ida empataron 0-0.

Por eso, y a horas de este importante encuentro del cuadro ‘embajador’, en Gol Caracol hablamos con Mario Vanemerak, campeón de la liga del fútbol colombiano en dos oportunidades con la camiseta del elenco bogotano.

El argentino se refirió a lo que tiene por mejorar Millonarios, la clave del partido de este jueves y lo que se juegan los dirigidos por Alberto Gamero, en el compromiso contra la Universidad Católica, en la búsqueda de pasar una ronda más y seguir luchando por entrar a fase de grupos.

¿Cómo llega Millonarios a este partido de vuelta?

“Digamos es chévere porque es Copa Libertadores pero tenemos que interpretar que se juega muy diferente al torneo local, y la presentación de Millonarios no fue my buena el jueves pasado, pero sacó un resultado bueno, porque empata de visitante en una serie ida y vuelta, pero el rendimiento futbolístico deja mucho qué desear, fue preocupante”

¿Qué decir del rival?

“Millonarios tiene todo para ganar el jueves contra Universidad Católica, que no es extraordinario, aunque es un equipo que se ha vuelto protagonista, pero no es un histórico o grande de Ecuador. Hay que tener precaución eso sí, pero el partido Millonarios debería ganarlo, porque si no lo hace sería un desastre total”.

¿Cómo cree que se dará el trámite del partido en El Campín?

“Millonarios no jugó bien la vez pasada, un equipo lento, no le busquemos excusa con la cancha, porque Católica tampoco juega ahí. Todavía es la segunda fase y todavía queda mucho, el partido de este jueves es bravo, Millonarios saldrá abuscar el partido, pero ellos aprovecharan los espacios”.

Daniel Cataño en Universidad Católiva vs Millonarios por la Copa Libertadores. AFP

¿De qué manera se debe jugar la Copa Libertadores?

“Primero el resultado el fundamental y es otra dinámica, otro ritmo, otra velocidad, las transiciones son más rápidas, la presión, el entorno es más complicado, pero debemos cambiar, tu puedes jugar bien o mal, pero la actitud de jugar una Copa Libertadores debe ser total. A Millonarios lo descifran muy rápido, hay que ser más dinámicos”.

¿Qué le falta a este Millonarios?

“Millonarios está quedado, si no cambiamos la cabeza vamos a tener dificultad. Tenemos una nómina corta, tiene los once titulares, y el problema es por la banda, no es explosivo, Daniel Cataño es ‘10’ no te sirve para desbordar o el ida y vuelta. Estamos sintiendo la ausencia del chico Andrés Gómez, que llegaba al fondo, y siempre desahogaba. No hay tiempo de inventar, hay que jugar con los que son. La nómina para jugar torneo internacional y local es muy corta y ahora se dan cuenta lo que es jugar Copa Libertadores, que es a otro precio, otro cuento”.

¿Hay presión?

“La presion está porque sabemos que tenemos grandes posibilidades pero deben pensar en qué pasa si quedamos eliminados, se ‘viene la noche’, porque sería un fracaso no pasar una fase de estas. Además, pierdes mucho dinero, la taquilla de Libertadores es grande, los premios de Conmebol son grandes, y si no ganan pierden prestigio. En los brasileños hay orgullo por jugar la Libertadores, y en Millonarios debemos interpretar eso, porque no es un torneo de barrio, hemos perdido la jerarquía”.