Mario Yepes y un 'caño' que quedó para la historia de los Boca Juniors vs. River Plate

El hecho ocurrió en el duelo entre ‘xeneizes’ y ‘millonarios’, en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores del 2000. El colombiano y un mal recuerdo de Juan Román Riquelme.

Mario Alberto Yepes vistió la camiseta de River Plate durante de tres años, tiempo durante el cual disputó 77 partidos, anotó 9 goles y obtuvo 2 títulos -Torneo Apertura 1999 y Torneo Clausura 2000-. Sin embargo, el caño que le hizo Juan Román Riquelme también quedará en la historia.

El 24 de mayo del 2000, Boca Juniors, que salió campeón en esa edición, venció 3-0 a River Plate y logró conseguir el pase a la semifinal, pese a salir derrotado 2-1 en el juego de ida por el ‘millonario’.

Se disputaban los últimos minutos en La Bombonera, cuando el defensor colombiano fue a marcar a Riquelme, quien con una genialidad logró evadir al vallecaucano. Pese a la gran jugada, Yepes no bajó los brazos y continuó con la marca hasta lograr enviar el balón al saque de banda.

Años después, Juan Román Riquelme habló para los medios argentinos sobre esa particular jugada, que fue catalogada como ‘El Caño del Siglo’ y que quedó para siempre en la retina de los hinchas del azul y oro.

“Siempre que me preguntan sobre esa jugada, siempre digo que tiene más mérito Yepes que yo. En un clásico 3-0 y una jugada de esa manera, yo creo que cualquier jugador de fútbol hubiera pegado una patada. Y él me siguió hasta el córner y no ha hecho nada. Eso es mucho más de hombres, que haber tirado un caño en un clásico”.

La jugada pasó a la historia tanto que cada 24 de mayo, los hinchas ‘xeneizes’ celebran el ‘Día Internacional del Caño’, Camisetas, sacos y banderas han sido creadas para conmemorar la jugada.

Sin embargo, Leonardo Rossi llevó su amor al ‘Caño del Siglo’ a algo más grande. El hincha ‘xeneize’ construyó con 12 mil tapas de gaseosas una escultura de la jugada entre el argentino y el colombiano.

