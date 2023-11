Mauricio 'Chicho' Serna y la preocupación de Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores

Mauricio "Chicho" Serna, miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, decidió romper el silencio tras los preocupantes incidentes en los que los hinchas del Xeneize fueron agredidos por parte de la barra de Fluminense y la posterior represión policial , todo esto a pocos días de la gran final de la Copa Libertadores.

En una entrevista con el medio deportivo argentino, 'TNT Sports', Serna expresó su profunda preocupación por la situación y cómo afecta a los hinchas y sus familias, destacando que "nosotros estamos muy preocupados, porque también llegan nuestras familias. De todas maneras, son nuestros hinchas, los hijos de nuestros hinchas. Conmebol ha estado muy preocupado por este tema. Ojalá se pueda resolver de la mejor manera y tener tranquilidad"

Serna señaló que la Conmebol está muy preocupada por la situación y que la problemática se veía venir. En particular, hizo hincapié en la alta cantidad de hinchas de Boca que se espera en Río de Janeiro para el partido: "Cuando eliminamos a Palmeiras, dije que estábamos esperando que viajaran 20-30 mil personas a Río. Conociendo el mundo Boca, van a esperar 100 mil".

Hinchas de Boca Juniors Foto: AFP

Que la final se suspenda, no es una opción

El directivo expresó que es difícil ver la final de la Copa Libertadores suspendida a tan solo dos días del partido, pero señaló que están esperando noticias sobre el desarrollo de la situación en las próximas horas. "Hay rumores, veo muy difícil la situación. No es fácil, a dos días de jugarse la gran final, postergarla. Hay que esperar qué va sucediendo en las próximas horas", expresó. Y sentenció: "Hasta la noche, no teníamos ningún conocimiento". Por su parte, desde Boca se comunicaron con la Conmebol para solicitar mayores medidas de seguridad, pero hasta el momento no se han recibido respuestas concretas sobre las acciones a tomar. La tensión previa a esta gran final de la Copa Libertadores sigue siendo motivo de preocupación y debate.

¿Qué dice la Conmebol de este escenario?

Además, la Conmebol emitió un comunicado en el que hizo un llamado a los hinchas de Boca y Fluminense a disfrutar de los momentos de alegría y celebración del fútbol en paz, repudiando cualquier acto de violencia o racismo que pudiera ocurrir en el contexto de esta final.

Mediante su cuenta de 'X', la entidad que rige el fútbol sudamericano expresó: "La Conmebol hace un llamado a los hinchas de Boca y Fluminense a compartir todos juntos los momentos de alegría y celebración que nos dan nuestro fútbol. Los valores del deporte que más nos apasiona deben ser inspiradores de conductas de paz y armonía. Por eso, repudiamos los actos de violencia y racismo que se puedan producir en el marco de esta final".