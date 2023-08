Maximiliano Cantera: "Estoy contento por ayudar a ganar al equipo"

Este jueves Atlético Nacional dio un paso importante en su camino por avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El conjunto 'verdolaga' superó 4-2 a Racing de Avellaneda, en una noche soñada para Maximiliano Cantera, quien se fue de doblete, marcado los últimos dos tantos del cuadro antioqueño.

Una vez finalizado el encuentro, el mediocampista uruguayo atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones de lo que fue este duelo válido por la ida de los octavos de final de la 'Gloria eterna'.

"Uno como jugador está a disposición del cuerpo técnico y cuando iba a entrar, me dieron la indicación de intentar tener la pelota. Todo el mundo vio que el balón no pasaba de la mitad de la cancha y que nos costaba agarrar el balón. En un momento el equipo jugó muy bien y después de ir ganando 1-0 llegamos al 3-0", comentó de entrada.

Y agregó con respecto a su forma de ser como jugador, "me caracterizo mucho por llegar al área y me estoy acostumbrando a mis compañeros, a un rival dinámico. Cuando vienes del fútbol uruguayo es otra dinámica, y creo que a medida que pasan los días me estoy sintiendo más cómodo. Estoy contento por ayudar a ganar al equipo".

Asimismo, habló de lo que se viene para Nacional, "todos los partidos son diferentes, ya tenemos que pensar en el Deportivo Cali. El equipo se planteó objetivo, y vamos partido a partido. Sin duda que veo un partido en el que tenemos la ventaja, eso no significa que vayamos a esperar, sino que haremos nuestro juego, en el que nos sentimos muy cómodos. Pero primero tendremos que aprovechar el tiempo a lo largo de la semana".

Por último, destacó su emoción al haber sido clave en el triunfo de los 'verdolagas', "feliz porque cuando uno trabaja para esto, y más cuando uno llega como jugador nuevo, espera hacer este tipo de cosas para agarrar confianza y para demostrarle a la gente que uno está a la altura de un equipo tan grande".

Aquí las declaraciones de Diego Arias, quien fue el DT encargado de Nacional

*El buen juego de Nacional

"Para nosotros es muy importante jugar agradando a nuestra gente, sabemos la importancia del buen juego, todos sabemos la responsabilidad que tenemos y saber que hoy el público pudo disfrutar de un buen juego en Copa Libertadores nos llena de energía".

*El partido de vuelta

"El partido no dejará que tengamos una sensación de relajación con que el partido ya está. Todos vimos que enfrentamos a un rival que logramos superar. Primero tenemos que preparar el juego contra el Deportivo Cali, pero llegamos con toda la urgencia necesaria que se merece ese juego".

*Preparación del partido de ida frente a Racing

"El partido se preparó desde días y semanas atrás, se aprovechó mucho el tiempo para llegar muy bien a este juego. La comunicación por radio nos ayudó bastante, con todas las indicaciones que daba el 'profe' desde arriba, con su visión que le permitirá ser más precisa".