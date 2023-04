Medellín vs Inter de Porto Alegre: hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores inicia su fase de grupos este martes, donde habrá representación colombiana por parte de tres equipos. Uno de los que logró ganarse un cupo en el certamen más importante del continente fue Independiente Medellín, que tendrá que recibir al Inter de Porto Alegre, en lo que será la primera fecha de esta parte del torneo.

Pensando en iniciar con el 'pie derecho', el equipo dirigido por David González intentará seguir sumando buenos resultados en la 'Gloria Eterna'. Y es que a pesar de que la Libertadores inicia su curso en la fase de grupos esta semana santa, algunos compromisos ya se disputaron en la fase previa de este mismo. Este fue el caso del 'poderoso de la montaña' que se tuvo que abrir su camino hasta esta instancia, dejando en el camino a dos rivales.

En la fase previa de la Libertadores, se midió frente a El Nacional de Ecuador, el cual logró vencer en el global 4-3, tras haber igualado a dos goles en suelo ecuatoriano; y en el Atanasio Girardot, vencer 2-1. Asimismo, en la siguiente ronda tuvo que medirse a Magallanes de Chile, equipo al cual venció con marcadores de 1-1, en pueblo chileno, y 2-0 en tierras paisas.

Así las cosas, y como lo hizo en sus primeros cuatro duelos, espera hacerse fuerte en su 'casa' y de ese modo seguir ampliando su registro en este 2023, donde en el certamen internacional ya cuenta con dos victorias.

No obstante, la tarea no será para nada fácil, pues más allá del rival al que enfrenta cuenta con la sensible baja de su guardameta Andrés Mosquera Marmolejo, quien en el partido del fin de semana válido por la undécima jornada de la liga colombiana, se lesionó y sufrió un esguince de grado 3 que lo marginó de este nuevo encuentro de los suyos.

Por su parte, el Inter de Porto Alegre que cuenta con la presencia de un colombiano en sus filas, Nicolás Hernández, también espera sacudirse de la eliminación que sufrió en el Campeonato Gaucho, luego de caer en penaltis frente a Caxias.

De este modo, este duelo entre colombianos y brasileños será válido por la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores, donde comparten zona junto a Nacional de Uruguay, y Metropolitanos de Venezuela.

Hora y dónde ver el partido Independiente Medellín vs Inter de Porto Alegre, en la Copa Libertadores:

Día: martes 4 de abril.

Hora inicio partido: 7:00 p.m. (hora colombiana).

Estadio: Atanasio Girardot.

Transmisión: Star+ y ESPN