Millonarios, el invitado de lujo en el duelo de River Plate contra The Strongest, por Libertadores

Millonarios es el equipo del momento en Colombia, el embajador se coronó campeón el sábado pasado frente a su acérrimo rival: Atlético Nacional. El club viajo a Argentina para enfrentarse a Defensa y Justicia por Copa Sudamericana, sin embargo, este martes se dio el lujo de ser invitado por River Plate al juego contra The Strongest por Copa Libertadores.

"¡Abrazo Millonario! Muchas gracias River Plate por la invitación a nuestro DT y Capitán al Palco De Honor para el juego de hoy por CONMEBOL Libertadores en el Monumental", fueron las palabras de agradecimiento de los azules, quienes además revelaron que el director técnico Alberto Gamero y Macalister Silva fueron los que representaron al equipo.

¡Abrazo Millonario! 🇨🇴🔵🤝🔴🇦🇷



Muchas gracias @RiverPlate por la invitación a nuestro DT y Capitán al Palco De Honor para el juego de hoy por CONMEBOL Libertadores en el Monumental. 🏟️🔝 pic.twitter.com/MxB342TWMM — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 28, 2023

Posando para la cámara y con el estadio Monumental de fondo, tanto el estratega como el capitán de Millonarios se dejaron ver muy felices de estar presente en el juego del equipo de la 'banda cruzada'. Y es que 'la boleta' la pagó Miguel Ángel Borja, colombiano que se lució con un gol al minuto 90 frente a los bolivianos.

El tanto del cordobés fue el segundo de los dirigidos por Martín Demichelis, pues Rodrigo Aliendro ya había anotada a los 13 minutos del encuentro. De esta manera River Plate selló su clasificación, tras cosechar 10 puntos, los mismos que Fluminense, club brasileño que terminó primero por mejor diferencia de gol.

Millonarios, con la 'cabeza' en Defensa y Justicia

Si bien los 'embajadores' no caben de la dicha por su anhelada estrella 16 obtenida frente a los 'verdolagas', los jugadores azules no se conforman con eso y no tienen en mente otra cosa que vencer a Defensa y Justicia para sellar su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Si bien los capitalinos no la tiene fácil, son varios lo escenarios que lo pueden poner en la siguiente fase. Si gana o empata avanzará, y en caso de perder deberá esperar que América Mineiro no triunfe sobre Peñarol, escuadra uruguaya colera del grupo y sin ninguna unidad.

Solo queda esperar que Millonarios saque la casta y con buen juego pueda superar a uno equipo que ya le ganó 3-0 en el estadio El Campín, en juego válido por la primera fecha de la fase de grupos.