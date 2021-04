Nacional, a volver a ser grande y revertir las últimas dolorosas eliminaciones en Copa Libertadores

Atlético Nacional concentra todas sus fuerzas en el duelo de este miércoles en el Atanasio Girardot, frente al Club Libertad de Paraguay , que definirá quién se quedará con el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.

Con el verde en casa, la cosa es a otro precio: Atlético Nacional recibe a Libertad

El panorama para los paisas, que quieren volver a la 'Gloría Eterna' luego de dos ediciones sin competir en ella, no es muy consolador. Sumado a que no tiene la ventaja en la llave, el historial que trae no es muy alentador, ya que la última vez que estuvo en esta situación, fue con el mismo equipo 'guaraní', cuando quedó eliminado tras recibir el mismo resultado en su visita al estadio Defensores del Chaco.

En el partido de vuelta, los 'verdolagas' lograron imponerse por el mismo marcador y forzaron la tanda de penales, donde el equipo dirigido por Leonel Álvarez consiguió la clasificación.

Sumado a la anterior hay cuatro llaves más parecidas que ha tenido que sufrir el equipo verde de Medellín en la última década.

En la Copa Libertadores 2018, una vez más los paisas no lograron revertir un resultado adverso que consiguieron en la ida. En este caso fue contra Atlético Tucumán en los octavos de final, donde recibieron un 2-0 en Argentina, y en Medellín únicamente ganaron por 1-0, resultado que al final no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda.

En el 2015, el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio , corrió con la misma fortuna que el equipo antioqueño en el 2018: en los octavos de final frente a Emelec, perdieron en la ida 2-0 y como locales no les alcanzó tras vencer por la mínima diferencia.

Un año antes, en el 2014, Atlético Nacional sería eliminado en los cuartos de final del certamen, tras caer 0-2 como local en la ida frente a Defensor Sporting de Uruguay, y volver a perder 1-0 en la vuelta, en territorio charrúa.

Por último, en la edición del 2012, el conjunto 'verdolaga' perdió la opción de avanzar a los octavos de final, tras caer 1-0 en la ida frente a Vélez Sarsfield , y empatar a un gol en el Atanasio Girardot.

