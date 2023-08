Nacional tuvo una noche para el olvido y quedó eliminado de la Libertadores: perdió 3-0 con Racing

Este jueves a Atlético Nacional no le salió nada en la Copa Libertadores. El conjunto 'verdolaga' llegó con ventaja de dos goles en la serie, no obstante, no fue capaz de mantener el resultado y frente a una 'Academia' que salió con todo, terminó cayendo 3-0, con autogol incluido.

Desde el primer tiempo, los dirigidos por Fernando Gago dieron aviso de sus intenciones con la anotación de Roger Martínez. Asimismo, en la parte complementaria pudieron ratificar su buen momento y con un tanto de Agustín Ojeda y un autogol de Felipe Aguirre, sentenciaron la remontada y así su paso a los cuartos de final.

Los colombianos no funcionaron ni en defensa, ni en ataque y fueron sorprendidos por Racing. Y cuando se vieron en desventaja el fútbol no fluyó, las idea desaparecieron, no hubo pausa ni talento en la zona media y terminaron enviando pelotazos a diestra y siniestra que fueron controlados por los defensas locales.

En la ronda de cuartos, Racing afrontará un choque de máximo voltaje contra su compatriota Boca Juniors, que viene de eliminar al Nacional uruguayo, en una llave con primer episodio en La Bombonera y desquite en Avellaneda.

Ficha técnica

Racing Club: Gabriel Arias - Tobias Rubio, Leonardo Sigali (cap), Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas - Nicolás Oroz, Anibal Moreno, Jonatan Gómez, Agustin Ojeda (Baltasar Rodriguez 63) - Roger Martínez (Maximiliano Romero 68), Gabriel Hauche (Santiago Quiros 66). DT: Fernando Gago.

Atlético Nacional: Harlen Castillo - Cristian Castro (Andrés Román 60), Cristián Zapata (cap), Juan Aguirre, Alvaro Angulo - Neyder Moreno (Jayder Asprilla 80), Jhon Solis Romero, Jhon Duque (Juan Torres 69) - Jefferson Duque (Eric Ramirez 60), Maximiliano Cantera (Brahian Palacios 60), Nelson Deossa. DT: Diego Arias.

Estadio: Presidente Perón (Avellaneda)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Goles: Racing Club: Martínez (28), Ojeda (50), Aguirre (57 en contra)

Amonestaciones: Racing Club: Piovi (10), Rubio (25), Gómez (31. Atlético Nacional: Zapata (27)

