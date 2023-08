Nacional vs. Racing: William Amaral y el sinsabor por no estar en el banquillo en Copa Libertadores

En las toldas de Atlético Nacional se viene trabajando fuertemente para lo que será el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Racing, de Argentina, que se jugará este jueves, a las 7 la noche, en la cancha del estadio Atanasio Girardot, de Medellín. Pero en medio de esa preparación, se presentó una novedad relacionada con el entrenador William Amaral, quien no podrá estar en el banquillo de los 'verdolagas' en el juego internacional.

Sobre este aspecto, el periodista JJ Osorio, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', habló de lo sucedido y explicó que "la situación del profesor Amaral tiene su licencia PRO para dirigir en Europa, pero que cuando se trae al contexto sudamericano tiene que ser avalado".

De ese comentado tema, también se refirió en las últimas horas el timonel brasileño. "Es algo muy duro, el carnet está en proceso de homologación de la Conmebol, es algo que no es de mi control".

Amaral complementó y aseguró que "no es fácil no estar en el banquillo, pero no es solamente para mí. Cuando se tenga una suspensión estar por fuera del banquillo es duro para un entrenador, mucho más que dirigir, es su imagen, es su personalidad, es de su comportamiento, es la forma cómo le indica a los jugadores, la comunicación que es muy amplia, siempre estamos comunicando. Es muy duro en un partido como en de Copa Libertadores. Esperemos que este hecho no tenga una influencia negativa en el equipo".

¿Quién será el técnico de Nacional frente a Racing?

Debido a ese impedimento de Amaral, el próximo jueves en el banquillo de Nacional se sentará Diego Arias, otrora volante del club 'verdolaga' y que desde hace un tiempo viene trabajando primero en las divisiones menores orientando a los nuevos talentos y que se sumó al equipo de trabajo del cuadro profesional.

Junto a Arias, de igual manera estará Caio Mello, para entregar las indicaciones frente a los de Avellaneda.

Incluso, el propio Amaral habló en la rueda de prensa con respecto a Diego Arias. “Viene en una línea de trabajo que definió el club, le abrimos las puertas, es una muy buena persona y tiene muchísimo talento, nos podrá ayudar un montón”, expresó el brasileño.

En el entrenamiento de este miércoles, en Nacional realizarán los últimos ajustes tácticos para el duelo de la Copa Libertadores y se definirá el listado de futbolistas convocados.

En cuanto al último resultado, antes de enfrentar un duelo clave a nivel internacional, el tradicional equipo antioqueño viene de vencer por un marcador de 2-1 sobre jaguares, en la fecha 3 de la Liga II del fútbol profesional colombiano.